الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

17:00

الأهلي

كأس فرنسا

لانس

22:00

نيس

فيديو هدف الهلال في مرمى الفيحاء في جولة الحسم بالدوري السعودي

كتب : محمد الميموني

11:01 م 21/05/2026

سطان مندش

سجل لاعب الهلال سلطان مندش الهدف الأول في مرمى الفيحاء في الدقيقة الـ3 من عمر الشوط الأول من المباراة.

ويواجه فريق الهلال نظيره الفيحاء اليوم الخميس، في الجولة النهائية من حسم لقب بطولة الدوري السعودي لموسم 2025/26.

وحتى الأن فريق الهلال متقدم على نظيره فريق الفيحاء بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من دوري روشن.

ترتيب الهلال بعد هدف التقدم

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 84 نقطة بينما يحتل فريق النصر المركز الثاني برصيد 84 نقطة.

زووم

كزبرة يحتفل بعيد ميلاده بحضور كارولين عزمي ونور النبوي وغزي - صور وفيديو

شئون عربية و دولية

واشنطن بوست: أمريكا خسرت نصف صواريخها في حرب إيران دفاعًا عن إسرائيل
أخبار مصر

أزهري: لا يجوز اشتراك أكثر من شخص في خروف واحد بنية الأضحية
شئون عربية و دولية

مجتبى خامنئي يثير غضب ترامب بقرار جديد بشأن اليورانيوم

أخبار مصر

فنانون عالميون يزورون الأهرامات لمشاهدة أعمال تطوير "أوراسكوم بيراميدز"

عاجل - البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية