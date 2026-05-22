أعلن الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، أن إجمالي كميات القمح المحلي الموردة لموسم 2026 بلغ 210 ألفًا و217 طنًا و224 كيلو جرامًا، تم استلامها عبر الصوامع والشون ونقاط التجميع التابعة للجهات المسوقة بالمحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن.

توزيع كميات القمح على الجهات المستلمة

وأوضح المحافظ أن شون شركة مطاحن مصر الوسطى استقبلت 63 ألفًا و952 طنًا و357 كيلو جرامًا، بينما استقبل البنك الزراعي المصري 39 ألفًا و497 طنًا و385 كيلو جرامًا.

كما استقبل جهاز مستقبل مصر 5149 طنًا و189 كيلو جرامًا، في حين استقبلت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين 88 ألفًا و720 طنًا و26 كيلو جرامًا، بالإضافة إلى 8046 طنًا و922 كيلو جرامًا تم نقلها خارج المحافظة، وتوريد 2877 طنًا و345 كيلو جرامًا كتقاوى.

انتظام عمليات الاستلام بالمواقع التخزينية

وأكد المحافظ أن عمليات توريد واستلام القمح تسير بشكل منتظم داخل جميع الصوامع والشون ومواقع التجميع المعتمدة على مستوى المحافظة، مع توفير كافة التيسيرات للمزارعين والموردين لضمان سهولة الإجراءات.

تشديد الرقابة على منظومة التوريد

وشدد محافظ الفيوم على استمرار الحملات الرقابية لمنع تداول القمح خارج المنظومة الرسمية، والتصدي لأي مخالفات، مع ضمان تطبيق الضوابط المنظمة لعمليات التوريد بما يحافظ على دعم الأمن الغذائي.