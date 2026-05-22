كشف أسامة أبو سريع، عضو لجنة شؤون الحج السياحي المصري، تفاصيل الاستعدادات الجارية لموسم الحج الحالي، مؤكدًا أن بعثة الحج السياحي بدأت استعداداتها مبكرًا هذا العام، لمتابعة جاهزية الفنادق ومقار إقامة الحجاج والتأكد من مطابقتها للضوابط المعتمدة من وزارة السياحة والآثار.

متابعة رحلات الحج البري عبر الـGPS

أوضح "أبو سريع"، في تصريحات لمصراوي من مكة المكرمة، أن وزارة السياحة فعّلت منظومة تتبع الحافلات عبر الـGPS في رحلات الحج البري، بما يسمح بمتابعة تحركات الحجاج منذ مغادرتهم مصر وحتى وصولهم إلى الأراضي السعودية.

وأضاف أن هذه المنظومة تسهم في الاطمئنان المستمر على الحجاج، وسرعة التدخل في حال حدوث أي مشكلة خلال الرحلة.

تنظيم جديد داخل مخيمات منى وعرفات

أشار عضو لجنة شؤون الحج السياحي إلى أن موسم الحج الحالي يشهد تطبيق نظام جديد داخل مخيمات منى وعرفات، بهدف الحد من الزحام والتكدس الذي كان يحدث خلال المواسم السابقة.

وأكد أن لكل حاج هذا العام مكانًا محددًا داخل المخيم من خلال الـ«سوفا بيد» الخاصة به، مع تطبيق نظام دخول يعتمد على البصمة أو البيانات المسجلة، بما يمنع دخول أي شخص إلى مكان غير مخصص له.

وأضاف: الحاج أصبح يستطيع الخروج والعودة إلى مكانه بسهولة، دون القلق من فقدانه أو جلوس شخص آخر فيه، وهو ما يوفر قدرًا كبيرًا من الراحة داخل المشاعر المقدسة.

تطبيق رفيق للحجاج

تحدث "أبو سريع" عن تطبيق رفيق، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في التواصل مع الحجاج والتعامل السريع مع مشكلاتهم.

وأوضح أن التطبيق يتيح للحاج تسجيل أي شكوى أو ملاحظة بشكل مباشر، لتصل فورًا إلى أعضاء البعثة المختصين، والعمل على حلها في أسرع وقت.

وأشار إلى أن التطبيق يساعد أيضًا في تحديد مواقع الحجاج حال تعرض أحدهم للتيه داخل الزحام، حيث يتم إرسال إشعار فوري للجان القريبة للتعامل مع الحالة وإعادة الحاج إلى مقر إقامته.

رقابة على شركات السياحة

أكد عضو لجنة شؤون الحج السياحي أن من أبرز مهام بعثة وزارة السياحة متابعة التزام شركات السياحة بالضوابط المنظمة للحج، سواء فيما يتعلق بالسكن أو الخدمات أو البرامج المتفق عليها مع الحجاج.

وأوضح أنه في حال رصد أي مخالفة، يتم تحرير محضر للشركة المخالفة وإحالته إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الضوابط المنظمة للحج السياحي.

وأضاف أن الموسم الحالي يشهد التزامًا كبيرًا من معظم الشركات المنظمة للحج، مؤكدًا أن الأمور تسير بصورة جيدة حتى الآن دون مشكلات كبيرة.