كشف مصدر داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة، حقيقة نقل مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز من ملعب برج العرب إلى استاد الإسكندرية.

قال المصدر لـ مصراوي: "مباراة الاتحاد والإسماعيلي في الدوري الممتاز ستقام على استاد برج العرب كما هو مقرر لها سابقًا ولن يتم نقلها إلى استاد الإسكندرية".

ويواصل الاتحاد السكندري استعداداته - دون راحة - تحت قيادة المدرب الجزائري ميلود حمدي لمباراة الإسماعيلي التي تقام السبت المقبل في الجولة الـ12 من منافسات المجموعة الثانية في بطولة الدوري الممتاز، وسط محاولات من الجهاز الفني لتصحيح الأخطاء التي كانت سببًا في الخسارة بالجولة الماضية أمام غزل المحلة بهدف نظيف.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 32 نقطة ولا يزال يعاني من أجل الإفلات من دوامة الهبوط، فيما هبط الإسماعيلي رسميًا إلى دوري المحترفين.

جدير بالذكر أن محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أعلن عن نجاحه في إنهاء المفاوضات مع المسؤولين المعنيين لنقل مباراة الاتحاد والإسماعيلي لتقام على أرض ستاد الإسكندرية بدلًا من برج العرب.

