فيديو هدف كريستيانو رونالدو الثاني في مرمى ضمك من مرحلة حسم اللقب
كتب : محمد الميموني
سجل نجم منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو الهدف الرابع والثاني له في مرمي ضمك من الدقيقة الـ80 من عمر المباراة.
وحقق فريق النصر الفوز على ضمك أمس الأربعاء، في الجولة النهائية من حسم لقب بطولة الدوري السعودي .
وتوج النصر ببطولة الدوري السعودي لموسم 2025/26 بعد الفوز على نظيره فريق ضمك بنتيجة 4 - 1.
ويختم فريق النصر الدوري بالمركز الأول برصيد 86 نقطة متفوقًا على فريق الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 84 نقطة.
لينك الهدف
هدف الاسطورة كريستيانو من هذه الزاوية 🤯🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/BGTVwVXd8c— n e e d y (@CallHimGoat) May 21, 2026
