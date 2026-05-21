كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن قرار معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك بمنح لاعبي الفريق راحة طويلة لمدة 40 يوماً عقب التتويج بلقب الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.



موعد عودة الزمالك للتدريبات بعد حصد الدوري



وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الفريق سيعود لاستئناف تدريباته بداية من الأول من يوليو المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد.



وأشار إلى أن الجهاز الفني فضل منح اللاعبين فترة راحة كافية بعد موسم شهد ضغطاً كبيراً على المستويين المحلي والقاري وخاض خلاله الفريق عدداً كبيراً من المباريات، الأمر الذي دفع المدرب لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين لاستعادة جاهزيتهم البدنية والذهنية قبل انطلاق التحضيرات المقبلة.

تتويج الزمالك باللقب الـ15



ويذكر أن الفريق الكروي بنادي الزمالك حصد لقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، وذلك عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

