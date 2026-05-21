كأس فرنسا

لانس

22:00

نيس

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

17:00

الأهلي

قرار جديد من معتمد جمال بعد التتويج بلقب الدوري المصري

كتب : نهي خورشيد

11:12 م 21/05/2026
    معتمد جمال

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن قرار معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك بمنح لاعبي الفريق راحة طويلة لمدة 40 يوماً عقب التتويج بلقب الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.


موعد عودة الزمالك للتدريبات بعد حصد الدوري


وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الفريق سيعود لاستئناف تدريباته بداية من الأول من يوليو المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد.


وأشار إلى أن الجهاز الفني فضل منح اللاعبين فترة راحة كافية بعد موسم شهد ضغطاً كبيراً على المستويين المحلي والقاري وخاض خلاله الفريق عدداً كبيراً من المباريات، الأمر الذي دفع المدرب لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين لاستعادة جاهزيتهم البدنية والذهنية قبل انطلاق التحضيرات المقبلة.

تتويج الزمالك باللقب الـ15


ويذكر أن الفريق الكروي بنادي الزمالك حصد لقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، وذلك عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

إحراق مركز لعلاج الإيبولا في الكونغو بعد منع تسليم جثة ضحية
"مشغولات ذهبية وألماس".. إلزام يارا حسام حسن برد شبكة خطيبها السابق
النيابة تقرر حجب عددًا من حسابات صانعي المحتوى ..تعرف على الأسماء
كزبرة يحتفل بعيد ميلاده بحضور كارولين عزمي ونور النبوي وغزي - صور وفيديو
كريم عبدالعزيز: تدربت 3 أشهر على الأكشن قبل تصوير فيلم 7Dogs
