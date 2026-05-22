تركي آل الشيخ يشكر الرئيس السيسي ويُمهد لحدث رياضي ضخم في مصر

12:25 ص 22/05/2026 تعديل في 12:47 ص

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى في مصر، مؤكدًا أن الدعم اللوجستي والحكومي ساهم في تنظيم حدث عالمي للملاكمة بالقاهرة.

خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن توقيع شراكة بين شركة "صلة" ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، قال آل الشيخ: "أتوجه بالشكر بشكل خاص للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأدعو الله أن يحفظه على دعمه ومنحنا الفرصة وكل أوجه الدعم اللوجستي لتنظيم هذا الحدث في هذا المكان المميز".

وأضاف: "أشكر الرئيس السيسي من قلبي، وأتمنى أن نقدم لمصر يوم السبت واحدًا من أكبر أحداث الملاكمة في التاريخ".

وكشف آل الشيخ عن وجود مفاجأة رياضية كبيرة يجري التحضير لها بالتعاون مع هشام طلعت مصطفى خلال العام المقبل، مؤكدًا أنها ستكون من أكبر الأحداث الرياضية في تاريخ مصر خلال آخر 100 عام.

وأوضح أن الإعلان الرسمي عن الحدث سيتم بعد الحصول على الموافقات اللازمة، قائلًا: "نعمل حاليًا على استكمال التصاريح والحصول على مباركة الرئيس السيسي والحكومة المصرية، وفي الوقت المناسب سنعلن عن شيء مذهل وغير مسبوق".

وأشار إلى أن تجهيزات الحدث الرياضي الحالي تم تنفيذها بالكامل من الصفر داخل مصر، معربًا عن تطلعه لنزال قوي يوم السبت بين أسطورتين في عالم الملاكمة.


تركي آل الشيخ يشكر الرئيس السيسي ويُمهد لحدث رياضي ضخم في مصر
