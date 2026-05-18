حقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيره الاتحاد السكندري اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

نتيجة مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري

وسجل لاعب غزل المحلة اللاعب محمد إسلام أرموشة في الدقيقة الـ 1+90 من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بفوز غزل المحلة بهدف دون رد في الجولة الـ11 من مرحلة الهبوط ببطولة الدوري المصري.

ترتيب الفريقين في مرحلة الهبوط

ويحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع في جدول ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 32 نقطة.

