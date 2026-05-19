مصراوي يكشف حقيقة تولي حمزة الجمل تدريب الاتحاد السكندري

كتب : هند عواد

08:50 م 19/05/2026 تعديل في 08:50 م

حمزة الجمل المدير الفني لنادي إنبي

كشف محمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، حقيقة تعيين حمزة الجمل مدربا للفريق الأول لكرة القدم ورحيل ميلود حمدي.

حمزة الجمل والرحيل عن إنبي

أعلن نادي إنبي رحيل حمزة الجمل عن تدريب الفريق، بعدما ضمن التواجد في مجموعة المنافسة على اللقب وتفادي الهبوط.

وأشارت الأنباء إلى أن قرار إنبي جاء بعد جلسة جمعت حمزة الجمل بمسؤولي غزل المحلة لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

ومن جانبه، نفى حمزة الجمل هذه الأمر، وقال في بيان رسمي: "وجب التوضيح أنه لم تحدث بيني وبين إدارة نادى غزل المحلة أي نوع من أنواع المفاوضات نهائيا، وهو نادي كبير وعظيم، وأرفض تماما أن يتم طرح اسمي فى المفاوضات من قبل المدير الفنى كابتن علاء عبد العال".

وأوضح: "لأن ذلك لم يحدث من الأساس. عاهدت نفسي دائما طوال مسيرتي التدريبية أن ألتزم بأخلاقيات المهنة وأحترم زملائى فى العمل وأتمنى لى ولهم دوام التوفيق والنجاح".

هل يتولى حمزة الجمل تدريب الاتحاد السكندري؟

قال محمد سلامة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "تولي حمزة الجمل تدريب الاتحاد؟ هذا الكلام غير منطقي بالمرة وليس في وقته، هل من المنطق أن أتعاقد معه لقيادة مباراتين فقط في الدوري؟".

وأشار إلى أن ميلود حمدي مستمرا مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، ولن يجري الاتحاد أي تغيير فني في المرحلة الحالية.

"النسخة رقم 6".. ماذا قدم كريستيانو رونالدو في مشاركاته السابقة بكأس العالم؟
