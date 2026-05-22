4 جثث و3 مصابين.. ننشر الصور الأولى لحادث إسنا بالأقصر

كتب : محمد محروس

12:37 ص 22/05/2026
    تحطم السيارة
    موقع الحادث
    الجرار الزراعي المتسبب في الحادث

حصل "مصراوي" على مشاهد صادمة من موقع الحادث المروع الذي شهده الطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، بعدما تحولت سيارة الأجرة إلى كومة من الحديد إثر تصادمها العنيف مع جرار زراعي بالقرب من قرية النمسا.


عدد الضحايا

وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بإصابات خطيرة ومتنوعة، وسط حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي الذين تجمعوا بمحيط الحادث عقب وقوعه.
ودفعت هيئة الإسعاف بـ8 سيارات لنقل المصابين والجثامين، فيما انتقلت قوات الأمن والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق.


نقل المصابين إلى مستشفى طيبة

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما أودعت الجثامين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي بدأت في كشف ملابسات الواقعة وأسباب وقوع الحادث.

حادث إسنا الصور الأولى لحادث إسنا حادث الأقصر حادث تصادم

