مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

- -
17:00

الأهلي

كأس فرنسا

لانس

- -
22:00

نيس

جميع المباريات

إعلان

احتفالية خاصة في الزمالك بلقب الدوري المصري الـ15.. ما التفاصيل؟

كتب : نهي خورشيد

11:07 م 21/05/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 8_8_8
  • عرض 10 صورة
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 9_9_9
  • عرض 10 صورة
    تتويج الزمالك بالدوري المصري_12_12
  • عرض 10 صورة
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 10_10_10
  • عرض 10 صورة
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 1_1_1
  • عرض 10 صورة
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 3_3_3
  • عرض 10 صورة
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 7_7_7
  • عرض 10 صورة
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 6_6_6
  • عرض 10 صورة
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 5_5_5

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، استعدادات نادي الزمالك لإقامة احتفالية كبرى خلال الفترة المقبلة، احتفالاً بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري الممتاز.


تفاصيل احتفال الزمالك بلقب الدوري المصري الـ15


وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الاحتفالية المنتظرة ستشهد حضور عدد من رموز القلعة البيضاء ونجوم النادي السابقين، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني ولاعبي الفريق بهدف تكريم جميع العناصر التي ساهمت في التتويج باللقب.


وأشار إلى أن مسؤولي الزمالك يترقبون عودة هشام نصر نائب رئيس النادي، من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج من أجل الانتهاء من الترتيبات النهائية الخاصة بالحفل، والتي تتضمن تحديد موعد الاحتفالية وشكلها النهائي إلى جانب قائمة الحضور والمدعوين.


والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي الزمالك حصد لقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، وذلك عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

إقرأ أيضاً:

ليفربول يحتفي بمحمد صلاح بفيلم وثائقي قبل الوداع المرتقب

بديل محمد صلاح المحتمل في ليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك احتفالية الدوري المصري الدوري المصري هشام نصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مشغولات ذهبية وألماس".. إلزام يارا حسام حسن برد شبكة خطيبها السابق
حوادث وقضايا

"مشغولات ذهبية وألماس".. إلزام يارا حسام حسن برد شبكة خطيبها السابق

أيتن عامر بإطلالة بسيطة فاخرة.. هكذا اختارت اللوك
الموضة

أيتن عامر بإطلالة بسيطة فاخرة.. هكذا اختارت اللوك
كم تبلغ تكلفة الجلباب الصعيدي بعد حملة المليون جلابية؟
علاقات

كم تبلغ تكلفة الجلباب الصعيدي بعد حملة المليون جلابية؟
واشنطن بوست: أمريكا خسرت نصف صواريخها في حرب إيران دفاعًا عن إسرائيل
شئون عربية و دولية

واشنطن بوست: أمريكا خسرت نصف صواريخها في حرب إيران دفاعًا عن إسرائيل
"أحرقوها حية وهي صائمة".. تفاصيل مأساوية لمقتل الطفلة "جهاد" بالفيوم
أخبار المحافظات

"أحرقوها حية وهي صائمة".. تفاصيل مأساوية لمقتل الطفلة "جهاد" بالفيوم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية