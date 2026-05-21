كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، استعدادات نادي الزمالك لإقامة احتفالية كبرى خلال الفترة المقبلة، احتفالاً بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري الممتاز.



تفاصيل احتفال الزمالك بلقب الدوري المصري الـ15



وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الاحتفالية المنتظرة ستشهد حضور عدد من رموز القلعة البيضاء ونجوم النادي السابقين، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني ولاعبي الفريق بهدف تكريم جميع العناصر التي ساهمت في التتويج باللقب.



وأشار إلى أن مسؤولي الزمالك يترقبون عودة هشام نصر نائب رئيس النادي، من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج من أجل الانتهاء من الترتيبات النهائية الخاصة بالحفل، والتي تتضمن تحديد موعد الاحتفالية وشكلها النهائي إلى جانب قائمة الحضور والمدعوين.



والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي الزمالك حصد لقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، وذلك عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

