إعلان

إصابة 18 عاملًا زراعيًا إثر سقوط سيارة بطريق المحطات في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

12:53 ص 22/05/2026

سقوط سيارة عمالة ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 18 شخصًا، قبل قليل، إثر سقوط سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق المحطات بالكيلو 107 بنطاق محافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث سقوط سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق المحطات بالكيلو 107، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

أسماء المصابين

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من، وائل مسعود سليم سلطان، 41 عاما، بكسر بالعمود الفقري والذراعين، وقاسم جمعة عويان السعداوي، 53 عاما، بكسر بالأنف والضلوع، ومحمد قاسم جمعة عويان، 20 عاما، بكدمات شديدة متفرقة، وعبدالعزيز عبدالحليم عبدالمعطي، 45 عاما، باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد محمد حلمي حبشي، 41 عاما، باشتباه كسر بالحوض وكدمات بالعمود الفقري.

وأصيب سمير عطية عبد الفضيل الصيرفي، 45 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات بعموم الجسم، ورمضان عبدالقادر أنور رمضان، 45 عاما، بكدمات شديدة بضلوع الجانب الأيمن، وربيع سعيد محمد يوسف، 45 عاما، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وعبدالسلام عيد حمودة، 46 عاما، بكسر بالحوض واشتباه كسر بالساق اليسرى.

كما أصيب كل من، تامر عبدالعاطي عبدالمولى، 23 عاما، بكدمات وسحجات، وصالح خميس فرج، 56 عاما، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وعبدالسلام محمد عوض، 45 عاما، باشتباه كسر بالساق اليسرى وجروح متفرقة بالجسم، ومحمد عبدالحميد فرج، 55 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم، وعبدالمجيد سعد فرج، 32 عاما، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وضيف خميس محمد، 55 عاما، باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمود عطية محمود محمود، 42 عاما، بكسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، وفتحي عبدالجواد أبو زايدة، 63 عاما، بكسر بالقفص الصدري، وإسلام عجيل مستور، 18 عاما، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وجميعهم مقيمون بمركز أبوالمطامير.

نقل المصابين وبدء التحقيقات

جرى تقديم الإسعافات والرعاية الصحية للمصابين داخل المستشفى، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط سيارة عمالة حادث البحيرة طريق المحطات وادي النطرون مصابي البحيرة حوادث الطرق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تركي آل الشيخ يشكر الرئيس السيسي ويُمهد لحدث رياضي ضخم في مصر
اقتصاد

تركي آل الشيخ يشكر الرئيس السيسي ويُمهد لحدث رياضي ضخم في مصر
فيديو هدف كريستيانو رونالدو الثاني في مرمى ضمك من مرحلة حسم اللقب
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدف كريستيانو رونالدو الثاني في مرمى ضمك من مرحلة حسم اللقب
كزبرة يحتفل بعيد ميلاده بحضور كارولين عزمي ونور النبوي وغزي - صور وفيديو
زووم

كزبرة يحتفل بعيد ميلاده بحضور كارولين عزمي ونور النبوي وغزي - صور وفيديو

"أحرقوها حية وهي صائمة".. تفاصيل مأساوية لمقتل الطفلة "جهاد" بالفيوم
أخبار المحافظات

"أحرقوها حية وهي صائمة".. تفاصيل مأساوية لمقتل الطفلة "جهاد" بالفيوم
إحراق مركز لعلاج الإيبولا في الكونغو بعد منع تسليم جثة ضحية
شئون عربية و دولية

إحراق مركز لعلاج الإيبولا في الكونغو بعد منع تسليم جثة ضحية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تركي آل الشيخ يشكر الرئيس السيسي ويُمهد لحدث رياضي ضخم في مصر
عاجل - البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية