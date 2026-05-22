أصيب 18 شخصًا، قبل قليل، إثر سقوط سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق المحطات بالكيلو 107 بنطاق محافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث سقوط سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق المحطات بالكيلو 107، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

أسماء المصابين

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من، وائل مسعود سليم سلطان، 41 عاما، بكسر بالعمود الفقري والذراعين، وقاسم جمعة عويان السعداوي، 53 عاما، بكسر بالأنف والضلوع، ومحمد قاسم جمعة عويان، 20 عاما، بكدمات شديدة متفرقة، وعبدالعزيز عبدالحليم عبدالمعطي، 45 عاما، باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد محمد حلمي حبشي، 41 عاما، باشتباه كسر بالحوض وكدمات بالعمود الفقري.

وأصيب سمير عطية عبد الفضيل الصيرفي، 45 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات بعموم الجسم، ورمضان عبدالقادر أنور رمضان، 45 عاما، بكدمات شديدة بضلوع الجانب الأيمن، وربيع سعيد محمد يوسف، 45 عاما، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وعبدالسلام عيد حمودة، 46 عاما، بكسر بالحوض واشتباه كسر بالساق اليسرى.

كما أصيب كل من، تامر عبدالعاطي عبدالمولى، 23 عاما، بكدمات وسحجات، وصالح خميس فرج، 56 عاما، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وعبدالسلام محمد عوض، 45 عاما، باشتباه كسر بالساق اليسرى وجروح متفرقة بالجسم، ومحمد عبدالحميد فرج، 55 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم، وعبدالمجيد سعد فرج، 32 عاما، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وضيف خميس محمد، 55 عاما، باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمود عطية محمود محمود، 42 عاما، بكسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، وفتحي عبدالجواد أبو زايدة، 63 عاما، بكسر بالقفص الصدري، وإسلام عجيل مستور، 18 عاما، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وجميعهم مقيمون بمركز أبوالمطامير.

نقل المصابين وبدء التحقيقات

جرى تقديم الإسعافات والرعاية الصحية للمصابين داخل المستشفى، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.