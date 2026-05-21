"أحد المدربين قالنا لا يصلح".. كواليس مثيرة في مشوار عمرو الجزار قبل انتقاله



كشف هيثم بلال عضو لجنة الكرة بنادي النصر، عن كواليس اكتشاف عمرو الجزار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي.



مكتشف الجزار يكشف كواليس بداياته الكروية



وقال هيثم في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"قصة عمرو كانت غريبة شوية والده صديق ليا وهو بلدياتي من الشرقية، اتصل بيا في يوم وقال لي أنا عندي ليك لاعب عايزك تبص عليه وما قالش إنه ابنه ولا عرفني حتى أي تفاصيل".



وأضاف:"قلت له ماشي يا كابتن محمد وبعته لي، واديته للمدرب اللي كان ماسك فريق 99 يبص عليه ومشي في نفس اليوم ويظهر إن عمرو ما كانش موفق في اليوم ده".



وواصل:"المهم الولد مشى ورجع البلد، فلقيت والده محمد الجزار بيكلمني وقال لي يا كابتن هيثم قول للمدرب يبص على عمرو كويس، أنا يومها وصلت الرسالة للكابتن بتاعه، وساعة ما وصلت له الرسالة بقى عمرو أساسي في الفرق، بعد كده بقى صعد للفريق الأول لحد ما مشى من النادي".



وأتم تصريحاته قائلاً:"عمرو اتظلم في النادي الأهلي وإمكانياته عالية جداً، هو بس محتاج ياخد الفرصة ويمكن ييس تورب ما كانش مقتنع بيه، لكن إن شاء الله المدرب اللي هييجي أكيد هيقتنع بإمكانيات عمرو، لأن عنده حاجات كتير جداً لسه هتظهر في المستقبل مع مدير فني محترم".



الجزار يحتفل بزفافه



وكان نجم دفاع الأهلي احتفل قبل أيام قليلة بحفل زفافه على المصورة الصحيفة إلاء، في حفل شهد حضور عدد من نجوم كرة القدم المصرية والأهالي والأقارب.

