فرج عامر يثير الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد خيري

12:05 م 21/05/2026 تعديل في 12:38 م

فرج عامر رئيس نادي سموحة

أثار فرج عامر حالة من الجدل بعد حديثه عن مشاركة النادي الأهلي في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل، وذلك في أعقاب انتهاء منافسات الدوري المصري الممتاز.

تصريحات فرج عامر

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»: «الأهلي هيشارك في بطولة أبطال أفريقيا لأبطال الدوري، مع الزمالك وبيراميدز، وجايز بعد الانتقالات الصيفية يكون له كلام تاني ويستعيد بطولته المفضلة».

وجاءت تصريحات رئيس نادي سموحة السابق رغم انتهاء الموسم بتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلف نادي الزمالك المتوج باللقب، ونادي بيراميدز صاحب المركز الثاني.

الأهلي يشارك في الكونفدرالية

وبحسب ترتيب الدوري، ضمن الزمالك وبيراميدز التأهل إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، فيما يشارك الأهلي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أنهى الموسم خارج المراكز المؤهلة مباشرة إلى البطولة القارية للأبطال.

وأثارت تصريحات فرج عامر تساؤلات واسعة بين الجماهير بشأن موقف الأهلي من المشاركة الأفريقية للأبطال، خاصة بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري بشكل رسمي.

وكانت تقارير إعلامية قد تداولت خلال الفترة الماضية أنباءً بشأن إمكانية زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بداية من الموسم المقبل، بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، ولكن تم نفي صحة تلك الأنباء، مع استمرار نظام المشاركة المعمول به دون أي تعديلات رسمية حتى الآن.

