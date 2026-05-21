كشف مصدر مطلع حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إمكانية رحيل أحمد سيد زيزو، عن صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل حالة التقييم الشاملة التي تجريها إدارة الكرة عقب نهاية الموسم.

وانتهى الموسم الأول لزيزو مع الأهلي بانتقادات جماهيرية وإعلامية بسبب تذبذب مستواه الفني، إلى جانب إخفاق الفريق في التتويج بالبطولات المحلية والقارية، واكتفائه بالمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم المقبل.

حقيقة رحيل زيزو عن الأهلي

وأكد المصدر أن إدارة الكرة بالأهلي تعقد اجتماعات متواصلة في الوقت الحالي لوضع تصور كامل لاحتياجات الفريق وقائمة اللاعبين الراحلين والمستمرين، مشيرًا إلى أن جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة على طاولة النقاش.

وأوضح أن لجنة الكرة، التي تضم سيد عبد الحفيظ وياسين منصور، تدرس مختلف الملفات الخاصة بالفريق الأول، بما في ذلك مستقبل بعض اللاعبين الذين أثاروا الجدل خلال الموسم المنقضي.

وأضاف المصدر أن مصير زيزو لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن، خاصة أن عقده مع الأهلي ما زال ساريًا، كما أن النادي لم يتلقَّ أي عروض رسمية للتعاقد معه رغم ما تردد خلال الفترة الماضية.

رحيل زيزو للدوري السعودي

وأشار إلى أن إدارة الأهلي قد تدرس أي عرض مالي قوي يصل للاعب، خصوصًا إذا كان من أحد أندية الدوري السعودي، على أن يتخذ القرار النهائي وفقًا للمردود المالي المتوقع من الصفقة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن جميع القرارات المرتقبة داخل النادي ستُبنى على مصلحة الأهلي الفنية والاستراتيجية، دون النظر إلى أسماء اللاعبين أو قيمتهم الجماهيرية، بهدف تصحيح المسار وتجنب تكرار إخفاقات الموسم الحالي.

اقرأ أيضا:

مصدر بالأهلي: وكيل توروب يضع شرطا تعجيزيا لإنهاء التعاقد

فرج عامر يثير الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا



