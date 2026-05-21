أعلن أمير عزمي مجاهد، المدير الفني لفريق أبو قير للأسمدة، اليوم الخميس الموافق 21 مايو، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" عن رحيله من تدريب الفريق، وذلك عقب نجاحه في قيادة النادي لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل للدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه، ليصبح النادي رقم 77 الذي يشارك في الدوري.

وجاء حسم الفريق للتأهل التاريخي تحت قيادة أمير عزمي مجاهد، الذي تولى مسؤولية تدريب الفريق في آخر 8 جولات من الموسم، بعد أن بدأ الفريق الموسم بقيادة المدرب ياسر الكناني.

ونجح نادي أبو قير بقيادة مدربه أمير عزمي مجاهد، في تحقيق الفوز علي راية بنتيجة 4-0، ليحتل المركز الثالث في دوري المحترفين ويتأهل للممتاز.

أقرا ايضًا:

إبراهيم حسن يعلن تفاصيل معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم





20 صورة ترصد وصول لاعبي منتخب مصر لمعسكر كأس العالم 2026



