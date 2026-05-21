بدأ الأهلي الموسم الحالي بإنجاز تاريخي كأول ناد مصري يشارك في النسخة الجديد من مونديال الأندية، ودعم صفوفه بصفقات كبرى، على رأسهم أحمد سيد زيزو لاعب المنافس، إلا أن النهاية لم تكن على قدر التوقعات.

وأنهى الأهلي الموسم برقم سلبي لم يحدث منذ 23 عاما، إذ أنه المرة الأولى من موسم 2002-2003 التي يحتل فيها الأحمر المركز الثالث، ويفقد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا.

موسم الأحزان في الأهلي

كانت بداية الأهلي بالاستعداد إلى كأس العالم 2026، فتعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان والمغربي يوسف بلعمري ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

إلا أن الفريق لم يحقق أي فوز في كأس العالم، وتعادل مع إنتر ميامي 0-0، وخسر من بالميراس 2-0، وتعادل مع بورتو 4-4، لينهي المسابقة متذيل المجموعة الأولى.

وبعدها عاد الأهلي للمنافسات المحلية، لكنه فشل في مسابقة كأس مصر، وودعها من دور الـ32 بالهزيمة من المصرية للاتصالات الناشط في القسم الثاني، وتابع الفشل بتوديع دوري أبطال أفريقيا من دور ربع النهائي، بالهزيمة من الترجي التونسي.

وتابع الأهلي موسمه الكارثي بفقدان لقب الدوري المصري وإنهاء الموسم الحالي في المركز الثالث لأول مرة منذ 23 عاما.

