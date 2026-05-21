الدوري السعودي

الاتحاد

21:00

القادسية

الدوري السعودي

النصر

21:00

ضمك

الدوري السعودي

الفيحاء

21:00

الهلال

25 صورة ترصد مشوار الحزن والدموع في الأهلي

كتب : هند عواد

12:33 م 21/05/2026 تعديل في 12:33 م
  • عرض 25 صورة
    حزن لاعبي الأهلي بعد خسارة الدوري (1)
    حزن لاعبي الأهلي بعد خسارة الدوري (3)
    الأهلي يودع كأس مصر من المصرية للاتصالات (5)
    الأهلي يودع كأس مصر من المصرية للاتصالات (6)
    حزن زيزو
    حزن لاعبي الأهلي بعد خسارة الدوري (2)
    الأهلي يودع كأس مصر من المصرية للاتصالات (7)
    الأهلي يودع كأس مصر من المصرية للاتصالات (4)
    الأهلي يودع كأس مصر من المصرية للاتصالات (2)
    الأهلي يودع كأس مصر من المصرية للاتصالات (1)
    حزن لاعبي الأهلي بعد توديع كأس العالم (2)
    2025_12_27_20_3_42_762_Easy-Resize.com
    الأهلي يودع كأس مصر من المصرية للاتصالات (3)
    حزن لاعبي الأهلي بعد توديع كأس العالم (3)
    حزن لاعبي الأهلي بعد توديع كأس العالم (1)
    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (6)
    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (5)
    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (1)
    تدريبات الأهلي قبل مباراة بالميراس
    الأهلي بالميراس
    لحظة هدف بالميراس في الأهلي
    هدف بالميراس الثاني في مرمى الأهلي (1)
    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (1)
    الأهلي وإنتر ميامي

بدأ الأهلي الموسم الحالي بإنجاز تاريخي كأول ناد مصري يشارك في النسخة الجديد من مونديال الأندية، ودعم صفوفه بصفقات كبرى، على رأسهم أحمد سيد زيزو لاعب المنافس، إلا أن النهاية لم تكن على قدر التوقعات.

وأنهى الأهلي الموسم برقم سلبي لم يحدث منذ 23 عاما، إذ أنه المرة الأولى من موسم 2002-2003 التي يحتل فيها الأحمر المركز الثالث، ويفقد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا.

موسم الأحزان في الأهلي

كانت بداية الأهلي بالاستعداد إلى كأس العالم 2026، فتعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان والمغربي يوسف بلعمري ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

إلا أن الفريق لم يحقق أي فوز في كأس العالم، وتعادل مع إنتر ميامي 0-0، وخسر من بالميراس 2-0، وتعادل مع بورتو 4-4، لينهي المسابقة متذيل المجموعة الأولى.

وبعدها عاد الأهلي للمنافسات المحلية، لكنه فشل في مسابقة كأس مصر، وودعها من دور الـ32 بالهزيمة من المصرية للاتصالات الناشط في القسم الثاني، وتابع الفشل بتوديع دوري أبطال أفريقيا من دور ربع النهائي، بالهزيمة من الترجي التونسي.

وتابع الأهلي موسمه الكارثي بفقدان لقب الدوري المصري وإنهاء الموسم الحالي في المركز الثالث لأول مرة منذ 23 عاما.

للمرة الأولى منذ 23 عاما.. رقم سلبي للنادي الأهلي في بطولة الدوري

ما تأثير القهوة المثلجة على الصحة صباحا؟
شهادة الاستعلام الأمني لرخصة القيادة.. قرار جديد ماذا يهدف؟
بينهم محمد رمضان وأحمد زاهر.. أبناء نجوم الفن يخطفون الأنظار بظهورهم- صور
5 صور من بكاء محمد شحاتة بعد التتويج بالدوري
كواليس ألبومات عيد الأضحى.. أحمد سعد يتحدى حماقي وبهاء سلطان في ورطة
لماذا تراجع سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه؟
جولدمان ساكس يخالف التوقعات: المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة 1% اليوم
احذر استخدامه.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة مجهولة المصدر لكريم شهير