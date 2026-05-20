ترتيب الدوري المصري2025 -2026 ... الزمالك بطلًا للدوري والأهلي إلى الكونفدرالية
كتب : وائل توفيق
انطلقت مواجهات حسم بطل الدوري المصري الممتاز2025-2026، إذ يواجه الأهلي المصري، والزمالك سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز سموحة.
ويتغير جدول ترتيب الدوري المصري بتغير النتائج في المباريات المثيرة، اليوم، ويمكنك متابعتها من هنا:
فاز الأهلي على المصري بهدفين دون رد، وفاز بيراميدز على سموحة 2-1، وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا 1-0.
وبناء على هذه النتائج، الزمالك وبيراميدز يشاركون في دوري أبطال إفريقيا، ويشارك الأهلي في الكونفدرالية الإفريقية.
ترتيب الدوري المصري2025-2026
الزمالك- 56 نقطة
بيراميدز-54 نقطة
الأهلي-53 نقطة
سيراميكا كليوباترا-44نقطة
المصري-40 نقطة
إنبي-36نقطة
سموحة-30 نقطة
نتائج مباريات الدوري المصري اليوم
الأهلي ضد المصري: 2-0
الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا: 1-0 (الفار يلغي هدف للزمالك)
بيراميدز ضد سموحة:2-1 (انتهت المباراة)
