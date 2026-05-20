انطلقت مواجهات حسم بطل الدوري المصري الممتاز2025-2026، إذ يواجه الأهلي المصري، والزمالك سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز سموحة.

ويتغير جدول ترتيب الدوري المصري بتغير النتائج في المباريات المثيرة، اليوم، ويمكنك متابعتها من هنا:

فاز الأهلي على المصري بهدفين دون رد، وفاز بيراميدز على سموحة 2-1، وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا 1-0.

وبناء على هذه النتائج، الزمالك وبيراميدز يشاركون في دوري أبطال إفريقيا، ويشارك الأهلي في الكونفدرالية الإفريقية.

ترتيب الدوري المصري2025-2026

الزمالك- 56 نقطة

بيراميدز-54 نقطة

الأهلي-53 نقطة

سيراميكا كليوباترا-44نقطة

المصري-40 نقطة

إنبي-36نقطة

سموحة-30 نقطة

نتائج مباريات الدوري المصري اليوم

الأهلي ضد المصري: 2-0

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا: 1-0 (الفار يلغي هدف للزمالك)

بيراميدز ضد سموحة:2-1 (انتهت المباراة)

