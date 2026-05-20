أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن دراسة تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية التي عرضت خلال مؤتمر "استشراف مستقبل مصر في التعليم" تمثل نقطة تحول مهمة في مسار إصلاح التعليم، مشيرًا إلى أن ما تشهده مصر هو تحول حقيقي ومتسارع في بنية النظام التعليمي، يتطلب مواصلة الاستثمار لضمان استدامة الإصلاحات.

وأوضح الوزير خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، أن الدراسة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بعنوان: "تأمين مستقبل مصر من خلال تحول التعليم: أدلة جديدة، والتقدم المحقق، والطريق إلى الأمام" رصدت مؤشرات إيجابية واضحة، تعكس حجم التقدم المحقق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذه النتائج تدعم استمرار خطة التطوير والبناء على ما تم إنجازه.

أبرز تصريحات وزير التعليم اليوم

أشار "عبد اللطيف" إلى أن أبرز المؤشرات التي رصدتها الدراسة تتمثل في ارتفاع معدلات الحضور بالمدارس من 15% إلى 87%، إلى جانب انخفاض كثافة الفصول في المرحلة الابتدائية من 63 طالبًا في العام الدراسي 2023/2024 إلى 41 طالبًا في 2025/2026، بعد أن كانت بعض الفصول تضم أكثر من 100 طالب، فضلًا عن سد العجز في معلمي المواد الأساسية.

ولفت "الوزير" إلى أن الوزارة نفذت البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، مؤكدًا أن ذلك انعكس على تعزيز فاعلية العملية التعليمية داخل المدارس.

وأوضح محمد عبد اللطيف، أن انخفاض كثافات الفصول جاء نتيجة زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 20%، من خلال إعادة توظيف أكثر من 45 ألف فراغ داخل المدارس وتحويلها إلى فصول دراسية، بالإضافة إلى إعادة تشغيل نحو 53 ألف فراغ آخر لدعم المنظومة التعليمية.

واختتم وزير التربية والتعليم، تصريحاته بالتأكيد على استمرار تنفيذ حزمة من الإصلاحات في مختلف مكونات المنظومة التعليمية، والبناء على ما تحقق من مكتسبات، بهدف تحسين نواتج التعلم وتعزيز جودة التعليم في مصر خلال المرحلة المقبلة.

