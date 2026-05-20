أصدرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، حزمة من التوصيات الحاسمة والملزمة للحكومة بهدف إنهاء الأزمات الطبية العالقة في عدة محافظات، وعلى رأسها القليوبية والمنوفية والغربية، وذلك بعد مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم.

وشدد رئيس اللجنة على عدم المساس نهائياً بتقديم الخدمة الصحية لمنتفعي التأمين الصحي العام، بغض النظر عن عدم وفاء هيئة التأمين الاجتماعي والمعاشات بحقوق التأمين الصحي، بالإضافة إلى حسم أزمة عمال مضارب الأرز بصرف بدل مخاطر الأحكام القضائية لضمان استمرار خدمتهم التأمينية.

وأضاف الدكتور شريف باشا أن التوصيات شملت توجيهات فورية لتطوير البنية التحتية الطبية، حيث تم إلزام محافظة الغربية بوضع قرار إحلال وتجديد مستشفى بشبيش في حد أقصى شهر من تاريخ اليوم 20/5/2026، مع توفير سيارة إسعاف إضافية لخدمة الأهالي.

وأوضح أن التوصيات تضمنت إلزام الحكومة بجداول زمنية محددة لسرعة تسليم وتشغيل مستشفى الشهداء، وتطوير مستشفى تلا المركزي، وإنهاء مستشفى الصحة النفسية والعصبية بالمحلة الكبرى، فضلاً عن الانتهاء من المرحلة الأولى لمدرسة التمريض بحميات المحلة، والإسراع في إحلال وتجديد مستشفى قليوب، وإعادة النظر في تطوير مركز طب الأسرة بميت حلفا.

وركزت التوصيات على تحسين الخدمات اليومية للمواطنين، حيث ألزمت الإدارة المحلية والبيئة بالقليوبية برفع مقالب القمامة بمركز العبور والخانكة والخصوص لحماية الصحة العامة.

كما شددت اللجنة على سرعة صرف مستحقات مبادرة فحص المقبلين على الزواج بمديرية الغربية، وزيادة أعداد الصيادلة المكلفين بالتأمين الصحي بالمحافظة، مع وضع استراتيجية عاجلة لحل مشكلة الحجز الإلكتروني، وإيجاد بديل سريع وجذري لعيادة طلعت حرب بالمحلة الكبرى لتسهيل تلقي الخدمة الطبية.