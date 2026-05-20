اختتم النادي الأهلي مشواره في الموسم الحالي ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، هو يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

وحقق النادي الأهلي الفوز اليوم الأربعاء، على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري خلال الموسم الحالي

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط، إلى 53 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وفي المقابل توقف رصيد فريق المصري البورسعيدي، عند النقطة رقم 40 في المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 40 نقطة.

رقم سلبي للأهلي في بطولات أفريقيا

وأنهى المارد الأحمر مشواره في الدوري خلال الموسم الحالي 2025-2026، وهو يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، ليتأكد مشاركته في كأس الكونفدرالية الموسم المقبل.

وتعد هذه المرة الأولى منذ 23 عاما، الذي ينهي فيها المارد الأحمر بطولة الدوري المصري، وهو خارج المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان آخر موسم للأهلي لم يتمكن خلاله من حسم مركز مؤهل لدوري أبطال أفريقيا، كان موسم 2002-2003.

