أكد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، أن التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز جاء بعد موسم صعب مليء بالتحديات.



رسالة معتمد جمال بعد حصد لقب الدوري المصري



وقال معتمد جمال في تصريحات تلفزيونية إن جماهير الزمالك تستحق الفرحة بعد المعاناة الكبيرة التي عاشها الفريق هذا الموسم، موجهاً التهنئة لكل جماهير القلعة البيضاء داخل مصر وخارجها.



وأشاد المدير الفني بلاعبي الزمالك، مؤكداً أنهم قدموا تضحيات كبيرة وتحملوا الضغوط حتى النهاية.



وأوضح مدرب الزمالك أن الفريق عانى من العديد من الإصابات وكان يخوض المباريات بعدد محدود من اللاعبين، لكنه نجح رغم ذلك في حصد لقب الدوري.



كما أعرب معتمد جمال عن حزنه لعدم التتويج ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى أن خسارة اللقب القاري أثرت عليه بشدة وجعلته يعيش حالة من الحزن لعدة أيام، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الفريق.



واختتم مدرب الزمالك تصريحاته برسالة مؤثرة مؤكداً أن لقب الدوري أقل ما يمكن تقديمه إلى روح الراحل محمد صبري وكذلك إلى والده تقديراً لدعمهما ومساندتهما له طوال مشواره.

