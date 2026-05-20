مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

2 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 2
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

0 3
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

1 4
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

معتمد جمال: لقب الدوري هدية لروح محمد صبري ووالدي

كتب : نهي خورشيد

11:09 م 20/05/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    نجلا محمد صبري (2)
  • عرض 8 صورة
    تكريم محمد صبري
  • عرض 8 صورة
    تكريم محمد صبري (1) (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    تكريم محمد صبري (4) (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد صبري
  • عرض 8 صورة
    محمد صبري
  • عرض 8 صورة
    محمد صبري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، أن التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز جاء بعد موسم صعب مليء بالتحديات.


رسالة معتمد جمال بعد حصد لقب الدوري المصري


وقال معتمد جمال في تصريحات تلفزيونية إن جماهير الزمالك تستحق الفرحة بعد المعاناة الكبيرة التي عاشها الفريق هذا الموسم، موجهاً التهنئة لكل جماهير القلعة البيضاء داخل مصر وخارجها.


وأشاد المدير الفني بلاعبي الزمالك، مؤكداً أنهم قدموا تضحيات كبيرة وتحملوا الضغوط حتى النهاية.


وأوضح مدرب الزمالك أن الفريق عانى من العديد من الإصابات وكان يخوض المباريات بعدد محدود من اللاعبين، لكنه نجح رغم ذلك في حصد لقب الدوري.


كما أعرب معتمد جمال عن حزنه لعدم التتويج ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى أن خسارة اللقب القاري أثرت عليه بشدة وجعلته يعيش حالة من الحزن لعدة أيام، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الفريق.


واختتم مدرب الزمالك تصريحاته برسالة مؤثرة مؤكداً أن لقب الدوري أقل ما يمكن تقديمه إلى روح الراحل محمد صبري وكذلك إلى والده تقديراً لدعمهما ومساندتهما له طوال مشواره.

إقرأ أيضاً:

جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)

بالقوة الضاربة.. يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة بجولة الحسم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صبري الزمالك الدوري المصري الممتاز معتمد جمال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أخيرا ضحكتلنا الدنيا".. محمد هنيدي يحتفل بتتويج الزمالك بطلا للدوري
زووم

"أخيرا ضحكتلنا الدنيا".. محمد هنيدي يحتفل بتتويج الزمالك بطلا للدوري
"الدوري في ميت عقبة".. كيف احتفلت ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بالدوري؟ (صورة)
رياضة محلية

"الدوري في ميت عقبة".. كيف احتفلت ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بالدوري؟ (صورة)
الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات خادشة
حوادث وقضايا

الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات خادشة
"مستعدون للتحرك عسكريًا".. ترامب يحذّر إيران ويؤكد رغبته في حقن الدماء
شئون عربية و دولية

"مستعدون للتحرك عسكريًا".. ترامب يحذّر إيران ويؤكد رغبته في حقن الدماء
مصطفي محمد يحتفل مع لاعبي الزمالك في ستاد القاهرة (صور)
رياضة محلية

مصطفي محمد يحتفل مع لاعبي الزمالك في ستاد القاهرة (صور)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان