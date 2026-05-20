15 صورة لم تشاهدها في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 للمرة الـ15 في تاريخه بعد فوزه المثير على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة.

أهداف مباراة الزمالك وسيراميكا



وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، ليمنح الفارس الأبيض الأفضلية مبكرًا ويحافظ عليها حتى نهاية اللقاء.



وشهدت بداية الشوط الثاني إحراز الزمالك هدفًا ثانيًا عن طريق شيكو بانزا، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.



كما أهدر فريق سيراميكا كليوباترا فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة 55، بعدما تصدى الحارس محمد عواد لركلة الجزاء التي سددها أحمد بلحاج.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ورفع نادي الزمالك رصيده من النقاط إلى 59 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، فيما جاء بيراميدز في المركزالثاني برصيد 54 نقطة.

وعلى الجانب الأخر، رفع الأهلي رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

هتاف جماهير الزمالك بعد التتويج باللقب

وعقب نهاية المباراة هتفت الجماهير الحاضرة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي مرددة "سمعنا يا عم الحدوتة".

وارتبط هتاف جماهير الزمالك "سمعنا يا عم الحدوتة" بجميع مباريات الدوري المصري للموسم الحالي، إذ حرص محبي الأبيض على تكراره في مختلف اللقاءات.



ودخل الزمالك المباراة بتشكيل ضم:



حراسة المرمى: محمد عواد.



خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – السيد أسامة – محمد إبراهيم.



خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد السيد.



خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لموقعة الحسم

في حراسة المرمى: محمد بسام.



في خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - أحمد عابدين - أحمد هاني.



في خط الوسط: عمرو السولية - محمد رضا بوبو - أحمد بلحاج - أيمن موكا.



في خط الهجوم: فخري لاكاي.

