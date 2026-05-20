وصل قبل قليل درع الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025-2026، إلى أرضية استاد القاهرة الدولي بعد حسم هوية البطل.

هبوط هليكوبتر التتويج إلي أرضية استاد القاهرة



ورصدت الكاميرات المتواجدة بأرضية ستاد القاهرة الدولي، هبوط طائرة هليكوبتر باللون الأبيض إلى أرضية الملعب محملة بـ درع الدوري المصري استعداداً لتسليمه للزمالك.

تفاصيل تتويج الزمالك بالدوري المصري الممتاز



وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب الدوري المصري للموسم الحالي 2025-2026 للمرة الـ15 في تاريخه، وذلك عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي.



وبهذا الانتصار، رفع الفارس الأبيض رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الوصافة بـ54 نقطة.

