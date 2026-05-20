الدوري المصري

بيراميدز

2 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 2
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

0 3
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

1 4
21:00

أهلي جدة

بطائرة هليكوبتر بيضاء.. 5 صور من وصول درع الدوري المصري لاستاد القاهرة

كتب : نهي خورشيد

10:43 م 20/05/2026 تعديل في 10:47 م
    درع الدوري
    طائرة درع الدوري
    استاد القاهرة يستقبل طائرة درع الدوري 2
    استاد القاهرة يستقبل طائرة درع الدوري 1
    استاد القاهرة يستقبل طائرة درع الدوري 4
    استاد القاهرة يستقبل طائرة درع الدوري 3

وصل قبل قليل درع الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025-2026، إلى أرضية استاد القاهرة الدولي بعد حسم هوية البطل.

هبوط هليكوبتر التتويج إلي أرضية استاد القاهرة


ورصدت الكاميرات المتواجدة بأرضية ستاد القاهرة الدولي، هبوط طائرة هليكوبتر باللون الأبيض إلى أرضية الملعب محملة بـ درع الدوري المصري استعداداً لتسليمه للزمالك.

تفاصيل تتويج الزمالك بالدوري المصري الممتاز


وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب الدوري المصري للموسم الحالي 2025-2026 للمرة الـ15 في تاريخه، وذلك عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي.


وبهذا الانتصار، رفع الفارس الأبيض رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الوصافة بـ54 نقطة.

