الدوري المصري

بيراميدز

2 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 2
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

0 3
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

1 4
21:00

أهلي جدة

"جاء بصعوبة".. مرتضي منصور يهنئ الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز

كتب : نهي خورشيد

10:19 م 20/05/2026
    مرتضى منصور يصل عزاء هاني شاكر
    مرتضى منصور في عزاء هاني شاكر
    مرتضى منصور (11)
    مرتضى منصور (2)
    مرتضى منصور (8)
    مرتضى منصور (10)
    مرتضى منصور (9)
    مرتضى منصور (3)
    مرتضى منصور (7)
    مرتضى منصور (6)

هنأ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، الفريق الكروي بالفارس الأبيض عقب تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ15 في تاريخه.


رسالة مرتضى منصور للزمالك


وكتب منصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"الف مبروك لجماهير الزمالك العظيمة المخلصة لناديها".


وأضاف رئيس الأبيض السابق:"الف مبروك للاعبين الأبطال الذين حصدوا بطولة صعبة".


تتويج الزمالك باللقب الـ15

توج الزمالك بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2025-2026، وذلك عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي.


وبهذا الانتصار، يتربع الفارس الأبيض على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الوصافة بـ54 نقطة.

