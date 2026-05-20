"بعد خسارة الدوري".. محمود تريزيجيه يدخل في نوبة بكاء عقب نهاية مباراة

هنأ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، الفريق الكروي بالفارس الأبيض عقب تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ15 في تاريخه.



رسالة مرتضى منصور للزمالك



وكتب منصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"الف مبروك لجماهير الزمالك العظيمة المخلصة لناديها".



وأضاف رئيس الأبيض السابق:"الف مبروك للاعبين الأبطال الذين حصدوا بطولة صعبة".



تتويج الزمالك باللقب الـ15

توج الزمالك بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2025-2026، وذلك عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي.



وبهذا الانتصار، يتربع الفارس الأبيض على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الوصافة بـ54 نقطة.

إقرأ أيضاً:

جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)





بالقوة الضاربة.. يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة بجولة الحسم



