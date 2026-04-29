الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

17:00

النادي الأوليمبى

عمرو جمال يكشف لمصراوي طبيعة إصابته ومدة غيابه عن حرس الحدود

كتب- رمضان حسن:

11:45 م 29/04/2026

عمرو جمال لاعب حرس الحدود

كشف عمرو جمال مهاجم فريق حرس الحدود الحالي والاهلي الأسبق نوعية الاصابة التي يعاني منها بعد مشاركته أساسيًا مع فريقه الأسبوع الماضي ضد الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز.

قال عمرو جمال في تصريحات خاصة لمصراوي :" أجريت اشعة اثبتت معاناتي من مزق في العضلة الخلفية"

أضاف، أحتاج إلي اكثر من اسبوعين للتعافي من هذه الإصابة والعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية".

وأعرب عن حزنه من هذا الغياب، قائلا :" الإصابة جاءت في توقيت صعب للغاية خاصة في ظل تعثر موقف حرس الحدود في الدوري ومحاولاته النجاة من الهبوط هذا الموسم".

ترتيب حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز

وتعادل الحدود مع نادي الجونة بهدف مقابل هدف، في مباراة أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري.

ويحتل الحرس المركز 12 في المجموعة (ب) بترتيب الدوري.

ويلتقي الحرس نادي طلائع الجيش يوم الأحد المقبل، 3 مايو، في مباراة ستقام في الخامسة مساء.

