كشف عمرو جمال مهاجم فريق حرس الحدود الحالي والاهلي الأسبق نوعية الاصابة التي يعاني منها بعد مشاركته أساسيًا مع فريقه الأسبوع الماضي ضد الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز.

عمرو جمال يكشف تفاصيل إصابته ومدة غيابه عن المباريات

قال عمرو جمال في تصريحات خاصة لمصراوي :" أجريت اشعة اثبتت معاناتي من مزق في العضلة الخلفية"

أضاف، أحتاج إلي اكثر من اسبوعين للتعافي من هذه الإصابة والعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية".

وأعرب عن حزنه من هذا الغياب، قائلا :" الإصابة جاءت في توقيت صعب للغاية خاصة في ظل تعثر موقف حرس الحدود في الدوري ومحاولاته النجاة من الهبوط هذا الموسم".

ترتيب حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز

وتعادل الحدود مع نادي الجونة بهدف مقابل هدف، في مباراة أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري.

ويحتل الحرس المركز 12 في المجموعة (ب) بترتيب الدوري.

ويلتقي الحرس نادي طلائع الجيش يوم الأحد المقبل، 3 مايو، في مباراة ستقام في الخامسة مساء.

