تواجد مصطفي محمد مهاجم نادي نانت الفرنسي، في أرضية ملعب ستاد القاهرة اليوم الأربعاء، لدعم فريقه السابق نادي الزمالك بعد التتويج ببطولة الدوري المصري للموسم الجاري.

وحضر مصطفي لمتابعة اللقاء من المدرجات لدعم الفريق، ومن ثم النزول إلي أرضية الملعب للاحتفال مع اللاعبين.

ونجح فريق الزمالك في التتويج ببطولة الدوري المصري للموسم الحالي بعد فوزه علي سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة والحاسمة للدوري المصري.

كم يربح الزمالك بعد تتويجه ببطولة الدوري المصري؟

بحسب اللائحة المالية المعتمدة من رابطة الأندية المصرية المحترفة، يحصل الفريق المتوج بلقب الدوري على مكافأة مالية قدرها 5 ملايين جنيه، وهي القيمة المخصصة للبطل في الموسم الحالي من المسابقة.

ويُعد هذا المبلغ هو المكافأة الرسمية التي تُمنح للنادي الفائز بالبطولة، في إطار النظام المالي الذي وضعته رابطة الأندية لتنظيم الجوائز المالية الخاصة بالمسابقة المحلية.

