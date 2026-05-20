إعلان

"أخيرا ضحكتلنا الدنيا".. محمد هنيدي يحتفل بتتويج الزمالك بطلا للدوري

كتب : هاني صابر

10:49 م 20/05/2026

النجم محمد هنيدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل النجم محمد هنيدي، بحصد نادي الزمالك بطولة الدوري الممتاز لعام 2026 بعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في آخر مباريات الدوري.

تعليق محمد هنيدي على حصد الزمالك بطولة الدوري

ونشر محمد هنيدي، صورة له في الصغر مرتديا فانلة الزمالك، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "وأخيرا ضحكتلنا الدنيا، احنا أبطال الدوري".

الزمالك بطلا للدوري الممتاز لعام 2026

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 للمرة الـ15 في تاريخه بعد فوزه المثير على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة.

بهذا الفوز، رفع نادي الزمالك رصيده من النقاط إلى 59 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

محمد هنيدي

اقرأ أيضا:

تفاصيل تعديل أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب.. هل تخطت الربع مليون؟

" ماسك البشرة وسيرم الشعر".. جورجينا تكشف أسرار جمال إطلالتها في مهرجان "كان"

محمد هنيدي الزمالك الدوري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خبير: أزمة مضيق هرمز تهدد معاملات مالية بـ10 تريليونات دولار يوميًا
أخبار مصر

خبير: أزمة مضيق هرمز تهدد معاملات مالية بـ10 تريليونات دولار يوميًا
"الدوري في ميت عقبة".. كيف احتفلت ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بالدوري؟ (صورة)
رياضة محلية

"الدوري في ميت عقبة".. كيف احتفلت ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بالدوري؟ (صورة)
كيف احتفل حسن شحاته بتتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز؟
رياضة محلية

كيف احتفل حسن شحاته بتتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز؟
"أخيرا ضحكتلنا الدنيا".. محمد هنيدي يحتفل بتتويج الزمالك بطلا للدوري
زووم

"أخيرا ضحكتلنا الدنيا".. محمد هنيدي يحتفل بتتويج الزمالك بطلا للدوري
"فستان جريء وشفاف".. مصممة أزياء تعلق على إطلالة هيفاء وهبي
الموضة

"فستان جريء وشفاف".. مصممة أزياء تعلق على إطلالة هيفاء وهبي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان