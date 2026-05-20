"أخيرا ضحكتلنا الدنيا".. محمد هنيدي يحتفل بتتويج الزمالك بطلا للدوري

احتفل النجم محمد هنيدي، بحصد نادي الزمالك بطولة الدوري الممتاز لعام 2026 بعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في آخر مباريات الدوري.



تعليق محمد هنيدي على حصد الزمالك بطولة الدوري

ونشر محمد هنيدي، صورة له في الصغر مرتديا فانلة الزمالك، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "وأخيرا ضحكتلنا الدنيا، احنا أبطال الدوري".

الزمالك بطلا للدوري الممتاز لعام 2026

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 للمرة الـ15 في تاريخه بعد فوزه المثير على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة.

بهذا الفوز، رفع نادي الزمالك رصيده من النقاط إلى 59 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

