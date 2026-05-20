تجهيزات خاصة لذوي الهمم داخل مخيمات الحج السياحي بمنى

كتب : محمد أبو بكر

10:26 م 20/05/2026

حرصت وزارة السياحة والآثار، خلال معاينتها النهائية لمخيمات حجاج السياحة بمشعر منى، على متابعة مدى جاهزية المخيمات لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن استعدادات موسم الحج الحالي.

وشملت التجهيزات توفير منحدرات “رامبات” عند مداخل المخيمات لتسهيل حركة الحجاج من ذوي الهمم، إلى جانب تجهيز دورات مياه ملائمة تساعدهم على التنقل بسهولة داخل المخيمات.

وأكدت البعثة الرسمية للحج السياحي أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بتوفير خدمات متكاملة تراعي احتياجات جميع الحجاج، وتضمن أداء المناسك بسهولة ويسر.

