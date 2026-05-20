"في الاستاد".. أول ظهور لطائرة تسليم درع الدوري المصري (صور)
كتب : محمد عبد الهادي
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق جولة الحسم، وتحديد بطل الدوري المصري للموسم الجاري 2025/2026، بعد منافسة شرسة للجولة الأخيرة.
ومن المقرر أن تقام 3 مباريات الليلة، حين يلتقي الأهلي ضد المصري، والزمالك مع سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز مع سموحة.
ومن المنتظر أن تقوم رابطة الأندية المصرية بوضع درع الدوري في طائرة هليكوبتر، وتوجهها أثناء المباريات للملعب الذي يتواجد به الفريق المتوج.. لمشاهدة صور الطائرة اطلع علي الألبوم أعلاه.
حيث تحمل المباريات الثلاث فرص الأهلي والزمالك وبيراميدز في التتويج باللقب، باختلاف سيناريوهات كل منهما.
