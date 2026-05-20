"مكان التسديد".. فيديو مثير للجدل لـ بلحاج في مباراة الزمالك.. ماذا حدث؟
كتب : محمد الميموني
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
عرض 19 صورة
-
-
عرض 19 صورة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل لـ أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا أثناء تسديد ركلة جزاء في مرمى محمد عواد حارس مرمى الزمالك، والذي ساهم في تتويج الأبيض ببطولة الدوري المصري الممتاز2025 2026.
مقطع فيديو مثير للجدل لـ أحمد بلحاج في مباراة الزمالك وسيراميكا
علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو القصير، بأن بلحاج أشار إلى عواد بمكان تسديد ركلة الجزاء.
وفاز الأبيض على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، ليتوج ببطولة المصري الممتاز، خاصة بعد فوز نادي بيراميدز على نادي سموحة بهدفين مقابل هدف، وفوز الأهلي على المصري بهدفين دون رد.
ترتيب الدوري المصري
وبعد نتائج مباريات اليوم، جاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:
الزمالك-56 نقطة
بيراميدز -54نقطة
الأهلي-53نقطة
سيراميكا كليوباترا-44نقطة
المصري-40 نقطة
إنبي-36نقطة
سموحة-31نقطة
ايه دا ؟!— Amro Mostafa (@amro_amroz) May 20, 2026
فضيحة والله pic.twitter.com/Ys7uSkZaTm
اقرأ أيضًا:
"جاء بصعوبة".. مرتضي منصور يهنئ الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز
بعد تتويج الزمالك.. كم تصل المكافئة المالية لبطل الدوري المصري؟