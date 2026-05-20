15 صورة لم تشاهدها في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

"بعد خسارة الدوري".. محمود تريزيجيه يدخل في نوبة بكاء عقب نهاية مباراة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل لـ أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا أثناء تسديد ركلة جزاء في مرمى محمد عواد حارس مرمى الزمالك، والذي ساهم في تتويج الأبيض ببطولة الدوري المصري الممتاز2025 2026.

مقطع فيديو مثير للجدل لـ أحمد بلحاج في مباراة الزمالك وسيراميكا

علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو القصير، بأن بلحاج أشار إلى عواد بمكان تسديد ركلة الجزاء.

وفاز الأبيض على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، ليتوج ببطولة المصري الممتاز، خاصة بعد فوز نادي بيراميدز على نادي سموحة بهدفين مقابل هدف، وفوز الأهلي على المصري بهدفين دون رد.

ترتيب الدوري المصري

وبعد نتائج مباريات اليوم، جاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:

الزمالك-56 نقطة

بيراميدز -54نقطة

الأهلي-53نقطة

سيراميكا كليوباترا-44نقطة

المصري-40 نقطة

إنبي-36نقطة

سموحة-31نقطة

ايه دا ؟!

فضيحة والله pic.twitter.com/Ys7uSkZaTm — Amro Mostafa (@amro_amroz) May 20, 2026

اقرأ أيضًا:

"جاء بصعوبة".. مرتضي منصور يهنئ الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز

بعد تتويج الزمالك.. كم تصل المكافئة المالية لبطل الدوري المصري؟



