الدوري المصري

بيراميدز

2 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 2
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

0 3
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

1 4
21:00

أهلي جدة

"مكان التسديد".. فيديو مثير للجدل لـ بلحاج في مباراة الزمالك.. ماذا حدث؟

كتب : محمد الميموني

10:30 م 20/05/2026
    الزمالك وسيراميكا
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا (7)
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا (1)
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا (2)
    الزمالك
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا (4)
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا (5)
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا (6)
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا (3)
    تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (3)
    تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (1)
    تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (1)_1
    تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (2)
    تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (4)
    تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (5)
    الزمالك
    أحمد بلحاج يحتفل بهدفه في مرمى بيراميدز
    أحمد بلحاج يحتفل بهدفه في مرمى بيراميدز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل لـ أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا أثناء تسديد ركلة جزاء في مرمى محمد عواد حارس مرمى الزمالك، والذي ساهم في تتويج الأبيض ببطولة الدوري المصري الممتاز2025 2026.

علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو القصير، بأن بلحاج أشار إلى عواد بمكان تسديد ركلة الجزاء.

وفاز الأبيض على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، ليتوج ببطولة المصري الممتاز، خاصة بعد فوز نادي بيراميدز على نادي سموحة بهدفين مقابل هدف، وفوز الأهلي على المصري بهدفين دون رد.

ترتيب الدوري المصري

وبعد نتائج مباريات اليوم، جاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:

الزمالك-56 نقطة

بيراميدز -54نقطة

الأهلي-53نقطة

سيراميكا كليوباترا-44نقطة

المصري-40 نقطة

إنبي-36نقطة

سموحة-31نقطة

