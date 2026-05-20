احتفل حسن شحاته مع عائلته بتتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز2025-2026، بعد فوزه الدرامي اليوم على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

كيف احتفل حسن شحاته ببطولة الدوري المصري الممتاز2025-2026؟

وشارك نجله كريم صور الاحتفال على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام، وعلق: "ألف مبروك الدوري الـ 15 يا زمالك".

وتفاعل جمهور الأبيض مع المنشور وعلقوا: "مليون مبروك يا غالي"، وأضاف أحدهم تعليقا: "مبروك يا كابتن".

وعتاد نجم الأبيض، بالاحتفال مؤخرًا فوز القلعة البيضاء وحضور المباريات في المقصورة الرئيسية، كما حضر نهائي الكونفدرالية رفقة رموز الأبيض، ممدوح عباس وشيكابالا وأحمد حسام ميدو.

الزمالك بطل الدوري المصري

وبعد انتهاء مباريات الدوري يشارك الزمالك وبيراميدز في بطولة دوري أبطال إفريقيا فيما يذهب الأهلي إلى الكونفدرالية الإفريقية.

