تمكن معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك من كتابة اسمه، بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية وبالأخص مع نادي الزمالك، بعدما قاد الأبيض لحصد لقب الدوري هذا الموسم.

وقاد معتمد جمال الفارس الأبيض للتتويج بلقب الدوري المصري "دوري نايل"، خلال الموسم الحالي 2025-2026، ليعيد اللقب لأبناء ميت عقبة بعد غياب 3 سنوات.

نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك

وحقق الفارس الأبيض الفوز اليوم على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على في ختام الدوري المصري.

وسجل جمال رقما تاريخيا شخصيا، بعدما حصد لقب الدوري، إذ أصبح أول مدرب مصري يحقق لقب الدوري مع الأبيض، منذ موسم 1987-1988.

وكان أخر مدرب مصري توج بلقب البطولة مع الفارس الأبيض، هو عصام بهيج الذي قاد الأبيض للتتويج باللقب موسم 1987-1988.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري الموسم الحالي

وأنهى الفارس الأبيض بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، وهو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل" برصيد 56 نقطة.

والجدير بالذكر أن الفارس الأبيض رفع عدد ألقابه، في بطولة الدوري المصري إلى 15 نقطة.

