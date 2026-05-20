مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

2 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 2
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

0 3
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

1 4
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

غائب منذ 35 عاما.. معتمد جمال يسجل رقما تاريخيا مع الزمالك في بطولة الدوري

كتب : يوسف محمد

11:10 م 20/05/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا (6)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا (4)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا (2)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا (1)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا (3)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وسيراميكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكن معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك من كتابة اسمه، بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية وبالأخص مع نادي الزمالك، بعدما قاد الأبيض لحصد لقب الدوري هذا الموسم.

وقاد معتمد جمال الفارس الأبيض للتتويج بلقب الدوري المصري "دوري نايل"، خلال الموسم الحالي 2025-2026، ليعيد اللقب لأبناء ميت عقبة بعد غياب 3 سنوات.

نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك

وحقق الفارس الأبيض الفوز اليوم على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على في ختام الدوري المصري.

وسجل جمال رقما تاريخيا شخصيا، بعدما حصد لقب الدوري، إذ أصبح أول مدرب مصري يحقق لقب الدوري مع الأبيض، منذ موسم 1987-1988.

وكان أخر مدرب مصري توج بلقب البطولة مع الفارس الأبيض، هو عصام بهيج الذي قاد الأبيض للتتويج باللقب موسم 1987-1988.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري الموسم الحالي

وأنهى الفارس الأبيض بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، وهو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل" برصيد 56 نقطة.

والجدير بالذكر أن الفارس الأبيض رفع عدد ألقابه، في بطولة الدوري المصري إلى 15 نقطة.

أقرأ أيضًا:

للمرة الأولى منذ 23 عاما.. رقم سلبي للنادي الأهلي في بطولة الدوري

بطائرة هليكوبتر بيضاء.. 5 صور من وصول درع الدوري المصري لاستاد القاهرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

معتمد جمال نادي الزمالك الدوري المصري الزمالك وسيراميكا كليوباترا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الدوري في ميت عقبة".. كيف احتفلت ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بالدوري؟ (صورة)
رياضة محلية

"الدوري في ميت عقبة".. كيف احتفلت ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بالدوري؟ (صورة)
غائب منذ 35 عاما.. معتمد جمال يسجل رقما تاريخيا مع الزمالك في بطولة الدوري
رياضة محلية

غائب منذ 35 عاما.. معتمد جمال يسجل رقما تاريخيا مع الزمالك في بطولة الدوري
"اللي رباني كان زملكاوي".. حاتم صلاح يحتفل بتتويج الزمالك بطلا للدوري
زووم

"اللي رباني كان زملكاوي".. حاتم صلاح يحتفل بتتويج الزمالك بطلا للدوري
"فستان جريء وشفاف".. مصممة أزياء تعلق على إطلالة هيفاء وهبي
الموضة

"فستان جريء وشفاف".. مصممة أزياء تعلق على إطلالة هيفاء وهبي
الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات خادشة
حوادث وقضايا

الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات خادشة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان