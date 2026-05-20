قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن طهران تركز حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجبهات لاسيما لبنان.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن طهران نتفاوض بحسن نية وعلى الطرف الأمريكي إثبات جديته في المفاوضات

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن زيارة وزير داخلية باكستان إلى إيران تهدف إلى تسهيل تبادل الرسائل.

وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن الحصار البحري الأمريكي خرق لوقف إطلاق النار ومخالف للقانون الدولي.

وأكدت الخارجية الإيرانية، أن الدول الساحلية تملك الحق بمنع الدول المعتدية من العبور عبر مضيق هرمز.

ولفت الخارجية الإيرانية، إلى أنه يجب إعداد آليات لعبور مضيق هرمز بطريقة تضمن تكاليف ونفقات أمن الملاحة والبيئة.

وذكرت الخارجية الإيرانية، أن مشاركة الوزير عراقجي في اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك حول تعزيز السلام الدولي لم تتأكد بعد.

كما أشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن الحديث عن توجيه إنذار أو مهلة نهائية لإيران أمر مثير للسخرية.

وتابعت الخارجية الإيرانية، إلى أن مطالبها واضحة بالإفراج عن الأموال المجمدة ووقف القرصنة البحرية ضد الملاحة الإيرانية.