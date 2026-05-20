إعلان

إيران: نركز على إنهاء الحرب في جميع الجبهات خاصة لبنان

كتب : وكالات

10:49 م 20/05/2026

وزارة الخارجية الإيرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن طهران تركز حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجبهات لاسيما لبنان.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن طهران نتفاوض بحسن نية وعلى الطرف الأمريكي إثبات جديته في المفاوضات

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن زيارة وزير داخلية باكستان إلى إيران تهدف إلى تسهيل تبادل الرسائل.

وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن الحصار البحري الأمريكي خرق لوقف إطلاق النار ومخالف للقانون الدولي.

وأكدت الخارجية الإيرانية، أن الدول الساحلية تملك الحق بمنع الدول المعتدية من العبور عبر مضيق هرمز.

ولفت الخارجية الإيرانية، إلى أنه يجب إعداد آليات لعبور مضيق هرمز بطريقة تضمن تكاليف ونفقات أمن الملاحة والبيئة.

وذكرت الخارجية الإيرانية، أن مشاركة الوزير عراقجي في اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك حول تعزيز السلام الدولي لم تتأكد بعد.

كما أشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن الحديث عن توجيه إنذار أو مهلة نهائية لإيران أمر مثير للسخرية.

وتابعت الخارجية الإيرانية، إلى أن مطالبها واضحة بالإفراج عن الأموال المجمدة ووقف القرصنة البحرية ضد الملاحة الإيرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الإيرانية الملاحة الإيرانية مضيق هرمز إيران وأمريكا حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير التعليم: ارتفاع معدلات الحضور بالمدارس من 15% إلى 87%
أخبار مصر

وزير التعليم: ارتفاع معدلات الحضور بالمدارس من 15% إلى 87%
معتمد جمال: لقب الدوري هدية لروح محمد صبري ووالدي
رياضة محلية

معتمد جمال: لقب الدوري هدية لروح محمد صبري ووالدي
مصطفي محمد يحتفل مع لاعبي الزمالك في ستاد القاهرة (صور)
رياضة محلية

مصطفي محمد يحتفل مع لاعبي الزمالك في ستاد القاهرة (صور)
قطر تدين تنكيل إسرائيل بنشطاء أسطول الصمود العالمي
شئون عربية و دولية

قطر تدين تنكيل إسرائيل بنشطاء أسطول الصمود العالمي
تجهيزات خاصة لذوي الهمم داخل مخيمات الحج السياحي بمنى
أخبار مصر

تجهيزات خاصة لذوي الهمم داخل مخيمات الحج السياحي بمنى

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الزمالك بطلاً للدوري الممتاز للموسم 2025-2026