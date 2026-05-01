مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري.. ماذا حدث في ستاد القاهرة؟

كتب : وائل توفيق

07:49 م 01/05/2026 تعديل في 10:26 م
    مباراة الأهلي والزمالك (3)
    مباراة الأهلي والزمالك (10)
    مباراة الأهلي والزمالك (9)
    مباراة الأهلي والزمالك (8)
    مباراة الأهلي والزمالك (1)
    مباراة الأهلي والزمالك (4)
    مباراة الأهلي والزمالك (5)
    مباراة الأهلي والزمالك (6)
    مباراة الأهلي والزمالك (7)
    جماهير الزمالك قبل مغادرة الفيوم
    مشجعى الأهلى والزمالك أيد واحدة بمدينة طامية بالفي
    مشجعى الزمالك يستعدون لمغادرة الفيوم

اسمتعمت جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الجمعة، بـ مباراة القمة القوية بين الأهلي والزمالك في مباراة أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

نستعرض أبرز كواليس وأحداث مباراة القمة، إلى جانب أهم اللقطات داخل الملعب وخارجه.

الأهلي والزمالك (15) (1)

تشكيل الأهلي والزمالك لمباراة القمة في الدوري المصري

تشكيل الزمالك:


حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: بيكهام، ياسين مرعي، هادي رياض وكوكا

خط الوسط: مروان عطية، حسين الشحات وإمام عاشور

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمود تريزيجيه وبن شرقي

مباراةالقمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

عمرو أديب كتب على حسابه بموقع "إكس" تعليقا كوميديا: "يارب نجيني من شماتة 60 مليون مصري".

الأهلي يستحوذ على الكرة بنسبة 53% في مقابل 47% للزمالك. وفقا لموقع سوفا سكور.

اللاعبون الأكثر تقييما في مباراة الأهلي والزمالك حتى الآن

محمود بنتايج:6.9

أشرف بن شرقي: 6.7

محمود حمدي الونش: 6.8

أحمد فتوح:6.6

مروان عطية: 6.6

هادي رياض: 6.7

طاهر محمد طاهر: 6.7

أشرف بن شرقي يحرز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 17 من عمر المباراة

أحرز حسين الشحات هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 31

هتافات متبادلة بين جماهير الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة

شهدت المباراة هتافات متبادلة بين جمهور الأهلي والزمالك بسبب أحمد سيد زيزو الذي تجاهل الهتافات وجلس على مقاعد دكة البدلاء.

فيديو هدف بن شرقي في مرمى الزمالك

نتيجة الشوط الأول بين الأهلي والزمالك

تقدم النادي الأهلي بنتيجة 2-0 حتى الآن في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة.

روح رياضية بين أحمد سيد زيزو ولاعبي الزمالك

فيديو هدف حسين الشحات في مرمى الزمالك

رسائل قوية من جماهير الأهلي للاعبي الفريق أمام الزمالك

حرصت جماهير النادي الأهلي على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لدعم لاعبي الفريق في مباراة الفريق دعم لاعبي الفريق بقوة، في مباراة القمة أمام الزمالك.. للتفاصيل اضغط هنا

هتافات متبادلة بين جمهور الأهلي والزمالك بسبب أحمد سيد زيزو

بدأت مباراة الأهلي والزمالك مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة، وتقدم الأهلي بهدف أول في الدقيقة 17 عن طريق بن شرقي... للتفاصيل اضغط هنا

فيديو أهدار ركلة جزاء من حسام عبد المجيد لاعب الزمالك.. تصدى مصطفى شوبير

أشرف بن شرقي يحرز الهدف الثالث للنادي الأهلي في الدقيقة 74 من عمر المباراة

فيديو تصدي المهدي سليمان لركلة الجزاء من تريزيجيه

بدأت جماهير الزمالك في مغادرة الملعب قبل نهاية المباراة بعد تقدم الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

جماهير الزمالك تغادر ستاد القاهرة قبل نهاية المباراة

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

فاز النادي الأهلي على نادي الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل.

تزامناً مع مباراةالقمة.. وفاة والدة نجم الأهلي والزمالك الأسبق

توفيت والدة نجم الكرة المصرية السابق إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك الأسبق. للتفاصيل اضغط هنا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك

وصل النادي الأهلي إلى النقطة 47 مقابل 50 نقطة للزمالك.

