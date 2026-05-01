اسمتعمت جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الجمعة، بـ مباراة القمة القوية بين الأهلي والزمالك في مباراة أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

نستعرض أبرز كواليس وأحداث مباراة القمة، إلى جانب أهم اللقطات داخل الملعب وخارجه.

تشكيل الأهلي والزمالك لمباراة القمة في الدوري المصري

تشكيل الزمالك:



حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: بيكهام، ياسين مرعي، هادي رياض وكوكا

خط الوسط: مروان عطية، حسين الشحات وإمام عاشور

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمود تريزيجيه وبن شرقي

مباراةالقمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

عمرو أديب كتب على حسابه بموقع "إكس" تعليقا كوميديا: "يارب نجيني من شماتة 60 مليون مصري".

يا رب نجيني من شماته ٦٠ مليون مصرى ! — Amr Adib (@Amradib) May 1, 2026

الأهلي يستحوذ على الكرة بنسبة 53% في مقابل 47% للزمالك. وفقا لموقع سوفا سكور.

اللاعبون الأكثر تقييما في مباراة الأهلي والزمالك حتى الآن

محمود بنتايج:6.9

أشرف بن شرقي: 6.7

محمود حمدي الونش: 6.8

أحمد فتوح:6.6

مروان عطية: 6.6

هادي رياض: 6.7

طاهر محمد طاهر: 6.7

أشرف بن شرقي يحرز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 17 من عمر المباراة

أحرز حسين الشحات هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 31

هتافات متبادلة بين جماهير الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة

شهدت المباراة هتافات متبادلة بين جمهور الأهلي والزمالك بسبب أحمد سيد زيزو الذي تجاهل الهتافات وجلس على مقاعد دكة البدلاء.

فيديو هدف بن شرقي في مرمى الزمالك

جووووووول.. المارد الأحمر يشعل القمة 👌🔴



بن شرقي يفتتح التسجيل للأهلي برأسية قوية.. بعد عرضية مميزة من طاهر ⚽ pic.twitter.com/Ek83cFknn8 — ON Sport (@ONTimeSports) May 1, 2026

نتيجة الشوط الأول بين الأهلي والزمالك

تقدم النادي الأهلي بنتيجة 2-0 حتى الآن في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة.

تقييمات لاعبي الأهلي والزمالك حتى الآن

روح رياضية بين أحمد سيد زيزو ولاعبي الزمالك

زيزو مع لاعبي الزمالك ⚪️🔴 روح رياضية ولا أروع 👏🏼 pic.twitter.com/rvfA8cwAsH — ON Sport (@ONTimeSports) May 1, 2026

فيديو هدف حسين الشحات في مرمى الزمالك

رسائل قوية من جماهير الأهلي للاعبي الفريق أمام الزمالك

حرصت جماهير النادي الأهلي على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لدعم لاعبي الفريق في مباراة الفريق دعم لاعبي الفريق بقوة، في مباراة القمة أمام الزمالك.

هتافات متبادلة بين جمهور الأهلي والزمالك بسبب أحمد سيد زيزو

بدأت مباراة الأهلي والزمالك مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة، وتقدم الأهلي بهدف أول في الدقيقة 17 عن طريق بن شرقي.

فيديو أهدار ركلة جزاء من حسام عبد المجيد لاعب الزمالك.. تصدى مصطفى شوبير

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



حسام عبدالمجيد يهدر ضربة جزاء الزمالك



مصطفى شوبير حارس الأهلي يتصدى ويتألق 👏 pic.twitter.com/JVFYVQV6IP — عمرو (@bt3) May 1, 2026

تقييمات لاعبي الأهلي والزمالك في الشوط الثاني حتى الآن

أشرف بن شرقي يحرز الهدف الثالث للنادي الأهلي في الدقيقة 74 من عمر المباراة

فيديو تصدي المهدي سليمان لركلة الجزاء من تريزيجيه

المهدي سليمان يحافظ على حظوظ الزمالك ويتصدى لركلة جزاء من تريزيجية 👏🙏 pic.twitter.com/NJsFes26l1 — ON Sport (@ONTimeSports) May 1, 2026

بدأت جماهير الزمالك في مغادرة الملعب قبل نهاية المباراة بعد تقدم الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

فاز النادي الأهلي على نادي الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل.

تزامناً مع مباراةالقمة.. وفاة والدة نجم الأهلي والزمالك الأسبق



توفيت والدة نجم الكرة المصرية السابق إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك الأسبق.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك

وصل النادي الأهلي إلى النقطة 47 مقابل 50 نقطة للزمالك.