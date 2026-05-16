أكد معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز على حساب اتحاد العاصمة اليوم، التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي نادي الزمالك اليوم السبت 16 مايو الجاري، نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نهائي الكونفدرالية.

تصريحات معتمد جمال قبل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وقال جمال في تصريحات، خلال الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقية، قبل انطلاق المباراة: "استعدينا لكل السيناريوهات، التي يمكن أن تحدث في مباراة اليوم أمام اتحاد العاصمة، وإن شاء الله نتمكن من حصد اللقب في البداية".

وأضاف: "الفريق قام ببذل مجهود كبير طوال الموسم، سواء في بطولة كأس الكونفدرالية أو في الدوري المصري، اليوم جاء الوقت لتكليل مجهودنا طوال الموسم".

واختتم جمال تصريحاته: "أتمنى تقديم مباراة مميزة اليوم أمام اتحاد العاصمة، ونستطيع إسعاد الجماهير من خلال التتويج بلقب البطولة".

ماذا يحتاج الزمالك للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية؟

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز بفارق هدفين في مباراة اليوم، لحصد لقب بطولة كأس الكونفدرالية الموسم الحالي بشكل رسمي.

والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين نادي الزمالك واتحاد العاصمة، انتهت لصالح الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما بالجزائر.

