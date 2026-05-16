أعلن تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، وفاة والد نجم الأبيض السابق محمد عبد الشافي اليوم السبت الموافق 16 مايو الجاري.

وكتب عبد الحميد عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خالص العزاء للكابتن محمد عبدالشافي في وفاة والدة الحاج عبد الشافي ربنا يصبّركم، ربنا يرحمه ويغفر له".

وكان محمد عبد الشافي أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، في يونيو من العام الماضي، بعد مسيرة مليئة بالإنجازات في الملاعب.

وفي سياق متصل يخوض الفارس الأبيض حاليا، مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل.

والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، كانت قد انتهت لصالح الفريق الجزائري بهدف دون مقابل.

