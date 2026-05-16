إعلان

تناولوا بطيخ فاسد.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

10:26 م 16/05/2026

تسمم غذائي - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت إحدى القرى التابعة لمركز بني سويف واقعة إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة بطيخ فاسدة داخل منزلهم، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي، بوصول “ف.خ.إ” 37 عامًا، وأبنائها “س.ع.س” 6 سنوات، و“ن.ع.س” 12 عامًا، و“ع.ع.س” 14 عامًا، مصابين بحالة إعياء شديد وقيء مستمر، مع الاشتباه في تعرضهم لتسمم غذائي.

الإسعافات والحالة الصحية

وعلى الفور، تم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين داخل المستشفى، حيث تحسنت حالتهم الصحية بشكل ملحوظ، وتم السماح لهم بمغادرة المستشفى بعد استقرار حالتهم.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسمم غذائي بني سويف وجبة فاسدة مستشفى بني سويف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ركلات جزاء أم أشواط إضافية.. ماذا يحدث إذا انتهت مباراة الزمالك واتحاد
رياضة عربية وعالمية

ركلات جزاء أم أشواط إضافية.. ماذا يحدث إذا انتهت مباراة الزمالك واتحاد
"محستش بنفسي".. حكاية ستيني "صفعته زوجته" فقتلها بـ23 طعنة في القاهرة
حوادث وقضايا

"محستش بنفسي".. حكاية ستيني "صفعته زوجته" فقتلها بـ23 طعنة في القاهرة
فيديو وصور-أغاني احتفت بالأهلي والزمالك في السينما والدراما التلفزيونية
زووم

فيديو وصور-أغاني احتفت بالأهلي والزمالك في السينما والدراما التلفزيونية
"حضور كبير".. جماهير الزمالك تزين مدرجات ستاد القاهرة لدعم اللاعبين في
رياضة محلية

"حضور كبير".. جماهير الزمالك تزين مدرجات ستاد القاهرة لدعم اللاعبين في
صورة نادرة لـ هاني شاكر في الملعب.. سهير جودة تعلق على مباراة الزمالك في
زووم

صورة نادرة لـ هاني شاكر في الملعب.. سهير جودة تعلق على مباراة الزمالك في

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 اتحاد العاصمة (نهاية الشوط الأول)
الزمالك ضد اتحاد العاصمة.. ماذا يحدث في ستاد القاهرة بـ نهائي الكونفدرالية؟ (تغطية خاصة)
مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في الكونفدرالية.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز باللقب وحظوظ اللاعبين
شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية