شهدت إحدى القرى التابعة لمركز بني سويف واقعة إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة بطيخ فاسدة داخل منزلهم، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي، بوصول “ف.خ.إ” 37 عامًا، وأبنائها “س.ع.س” 6 سنوات، و“ن.ع.س” 12 عامًا، و“ع.ع.س” 14 عامًا، مصابين بحالة إعياء شديد وقيء مستمر، مع الاشتباه في تعرضهم لتسمم غذائي.

الإسعافات والحالة الصحية

وعلى الفور، تم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين داخل المستشفى، حيث تحسنت حالتهم الصحية بشكل ملحوظ، وتم السماح لهم بمغادرة المستشفى بعد استقرار حالتهم.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.