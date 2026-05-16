قرار جديد ضد المتهمين بقتل شاب دافع عن آخر من ذوي الهمم بالدقهلية

كتب : رامي محمود

10:20 م 16/05/2026

قضت الدائرة الثالثة الجنائية الاستئنافية بمحكمة استئناف المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالسجن المؤبد لشقيقين، بعد إدانتهما بقتل بائع بسوق شربين، والشروع في قتل شاب آخر حاول الدفاع عن شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل السوق.

هيئة المحكمة وأسباب الحكم

صدر الحكم برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، وعضوية المستشارين عبدالله عبدالله مطاوع، والسيد عبده منصور، وبحضور سكرتارية الجلسة محمد السيد والسيد مصطفى رجب، في القضية رقم 10072 جنايات مركز شربين لسنة 2024، والمقيدة برقم 3562 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة.

وقائع الدعوى وإحالتها للمحكمة

تعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة المتهمين “حسن. ا. ع. ح” (26 عامًا – صاحب محل أحذية) وشقيقه “محمود” (31 عامًا)، مقيمين بمركز شربين، إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهما بقتل المجني عليه “محمود ربيع محمد صبري الهمشري” عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

تفاصيل الجريمة

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين عقدا العزم على قتل المجني عليه، وأعدا لذلك سلاحين أبيضين “مطوتين”، وتوجها إلى مكان تواجده، وما إن ظفرا به حتى قاما بالاعتداء عليه طعنًا وضربًا في مناطق متفرقة من جسده، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصاباته.

الشروع في قتل شاب آخر

كما تبين من التحقيقات أن المتهمين شرعا في قتل المجني عليه الثاني “يوسف نجاح عبدالغفار”، أثناء محاولته التدخل للدفاع عن الضحية الأولى، حيث اعتديا عليه بسلاح أبيض مسببين له إصابات متفرقة.

شهادة المجني عليه الثاني والتحريات

وأكد المجني عليه الثاني في تحقيقات النيابة أن المتهمين استدرجا المجني عليه الأول بزعم إنهاء خلاف سابق، قبل أن يباغتاه بالاعتداء عليه.

كما أشارت تحريات المباحث، التي أجراها المقدم صلاح عودة رئيس مباحث شربين وقتها، إلى صحة الواقعة وقيام المتهمين بارتكاب الجريمة على خلفية مشاجرة سابقة داخل السوق.

