الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون

- -
21:00

أهلي جدة

كواليس انفعال معتمد جمال على بنتايج بعد خسارة الزمالك.. هل صدرت ضده عقوبة؟

كتب : نهي خورشيد

12:06 ص 11/05/2026
كشف الإعلامي جمال الغندور عن حالة من الغضب داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك تجاه المغربي محمود بنتايج، عقب طرده خلال مواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن معتمد جمال المدير الفني للزمالك وجه عتاباً شديداً للاعب بعد حصوله على الإنذار الثاني نتيجة اعتراضه على حكم المباراة، ما أدى إلى طرده وغيابه عن مواجهة الإياب المقرر لها السبت المقبل على استاد القاهرة.

رد فعل معتمد جمال على طرد محمود بنتايج في مباراة اتحاد العاصمة

وأشار إلى أن معتمد جمال أكد للاعب أن الاعتراض بهذه الطريقة لن يغير قرارات الحكم، وأن تصرفه حرم الفريق من أحد العناصر المهمة في مباراة مصيرية.

وأضاف الغندور أن محمود بنتايج برر انفعاله بحالة الاستفزاز التي شعر بها بسبب القرارات التحكيمية خلال اللقاء، مؤكداً أن رد فعله جاء بدافع الحماس والرغبة في الدفاع عن الفريق.

هل وقع الزمالك عقوبة على بنتايج للطرد في مواجهة اتحاد العاصمة؟

واختتم بأن الجهاز الفني للزمالك استقر في النهاية على عدم توقيع أي عقوبة انضباطية على محمود بنتايج، مع توجيه تحذير له ولجميع لاعبي الفريق بعدم تكرار مثل هذه التصرفات خلال المباريات المقبلة.

الزمالك واتحاد العاصمة محمود بنتايج معتمد جمال

تركي آل الشيخ: إيرادات فيلم برشامة بلغت 35 مليون ريال بعد 6 أسابيع من عرضه
حياة الدرديري تقلد زوجها توفيق عكاشة على الهواء - (فيديو)
رغم وفاة والده.. فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو
المركزي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.8% بدلا من 5.5% العام المالي
بعد واقعة يسرا وباسل سماقية.. 6 مواقف محرجة لعمرو دياب في الأفراح
جاهزية وكفاءة.. تفاصيل جولة الرئيس السيسي في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية
"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 13 مصابا في حادث مروع بالخليفة
مي عبدالحميد: مليون و40 ألف شقة لمنخفضي الدخل.. و32 ألفاً لمتوسطي الدخل منذ 2014
حزب الله يستهدف منصة قبة حديدية في موقع جلّ العلام.. فيديو