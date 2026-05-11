كشف الإعلامي جمال الغندور عن حالة من الغضب داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك تجاه المغربي محمود بنتايج، عقب طرده خلال مواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن معتمد جمال المدير الفني للزمالك وجه عتاباً شديداً للاعب بعد حصوله على الإنذار الثاني نتيجة اعتراضه على حكم المباراة، ما أدى إلى طرده وغيابه عن مواجهة الإياب المقرر لها السبت المقبل على استاد القاهرة.

رد فعل معتمد جمال على طرد محمود بنتايج في مباراة اتحاد العاصمة

وأشار إلى أن معتمد جمال أكد للاعب أن الاعتراض بهذه الطريقة لن يغير قرارات الحكم، وأن تصرفه حرم الفريق من أحد العناصر المهمة في مباراة مصيرية.

وأضاف الغندور أن محمود بنتايج برر انفعاله بحالة الاستفزاز التي شعر بها بسبب القرارات التحكيمية خلال اللقاء، مؤكداً أن رد فعله جاء بدافع الحماس والرغبة في الدفاع عن الفريق.

هل وقع الزمالك عقوبة على بنتايج للطرد في مواجهة اتحاد العاصمة؟

واختتم بأن الجهاز الفني للزمالك استقر في النهاية على عدم توقيع أي عقوبة انضباطية على محمود بنتايج، مع توجيه تحذير له ولجميع لاعبي الفريق بعدم تكرار مثل هذه التصرفات خلال المباريات المقبلة.

