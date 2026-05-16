لم يكن "م. م."، البالغ من العمر 63 عامًا، يتخيل أن لحظة خلاف عابرة داخل شقته ستتحول إلى نقطة فاصلة تقوده إلى مأساة تنتهي بدماء واتهامات ثقيلة، بعدما تحولت مشادة زوجية إلى مواجهة فقد فيها السيطرة على نفسه، وفق اعترافاته أمام جهات التحقيق.

اعترافات ستيني متهم بقتل زوجته داخل شقة ببدر

بدأت الواقعة داخل منزل الأسرة بمدينة بدر، حينما تصاعدت الخلافات الزوجية المعتادة بين الرجل وزوجته، على خلفية ضغوط مالية وتراكم ديون امتدت لسنوات، بحسب ما أورده المتهم في أقواله، مؤكدًا أن الخلافات كانت تتجدد بشكل شبه يومي داخل المنزل.

وبحسب اعترافات المتهم، فإن المشادة الأخيرة بدأت بكلمات حادة من الطرفين، قبل أن تتطور سريعًا إلى اعتداء جسدي، حيث قال المتهم إن زوجته قامت بعضّه في يده، وصفعه على وجهه، وهو ما وصفه بأنه "أفقده اتزانه تمامًا" في تلك اللحظة.

ومع احتدام الموقف داخل الشقة، أشار المتهم إلى أنه التقط أداة كانت داخل المكان، واعتدى على زوجته بشكل عنيف وسدد لها 23 طعنة في أنحاء جسدها، انتهت بوفاتها داخل غرفة النوم، وسط صدمة لم يستوعبها في البداية، على حد قوله.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى شقة الواقعة عقب بلاغ، حيث عُثر على جثمان السيدة داخل غرفة النوم، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة، فيما جرى ضبط الزوج ونقله إلى قسم الشرطة، بعد إصابته بعلامات عضّ في يده.

قال المتهم أمام رجال المباحث، إن حياته الزوجية شهدت خلال السنوات الأخيرة أزمات مالية متلاحقة وخلافات مستمرة بسبب متطلبات المعيشة، موضحًا أنه كان يمتلك محلات شهيرة في مجال السيراميك قبل أن يضطر لبيعها بسبب تراكم الديون، ثم يعمل بالأجرة اليومية لدى شقيقه لتدبير نفقات أسرته.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه كان يحاول إقناع زوجته بتقليل المصروفات ومساعدته على تجاوز أزمته المالية، إلا أن الخلافات بينهما كانت تتجدد بصورة متكررة، مشيرًا إلى أن يوم الواقعة بدأ بمناقشة حادة داخل المنزل عقب خروج طفليهما إلى المدرسة.

وتابع المتهم أن النقاش تطور إلى مشادة كلامية، قبل أن تتعدى عليه زوجته بالسب والاعتداء، على حد قوله، مؤكدًا أنه فقد السيطرة على نفسه في تلك اللحظات، فتناول “شاكوشًا” واعتدى عليها، ثم استخدم أداة حادة في التعدي عليها داخل غرفة النوم.

وأشار المتهم إلى أنه عقب ارتكاب الواقعة شعر بحالة من الصدمة والندم، خاصة بعد تذكر مصير طفليه بعد فقدان والدتهما ودخوله السجن، قائلًا في ختام اعترافاته إنه لم يكن يتخيل أن تنتهي الخلافات الأسرية بتلك المأساة.

وكشفت المعاينة الأولية عن وجود آثار عنف شديد داخل الشقة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والاستماع إلى أقوال المتهم، وطلبت تقرير الطب الشرعي لبيان التفاصيل الكاملة لملابسات الوفاة ودور كل طرف في تطور الخلاف إلى جريمة.

