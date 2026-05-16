"أنا الزمالك".. الدخلة التاريخية للزمالك تزين استاد القاهرة بالكامل (صور)

كتب : محمد عبد الهادي

09:34 م 16/05/2026
    الزمالك واتحاد العاصمة (1)
    الزمالك واتحاد العاصمة (2)
    الزمالك واتحاد العاصمة (5)
    الزمالك واتحاد العاصمة (6)
    الزمالك واتحاد العاصمة (7)
    الزمالك واتحاد العاصمة (8)
    الزمالك واتحاد العاصمة (9)
    الزمالك واتحاد العاصمة (3)
    الزمالك واتحاد العاصمة (10)

نفذ جمهور الزمالك دخلة تاريخية ضخمة تغطي مدرجات استاد القاهرة بالكامل، في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وامتلئت مدرجات ستاد القاهرة الدولي دخلة كاملة للمدرجات بعنوان "أنا الزمالك".

ويدهل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد والسيد أسامة ومحمود حمدي " الونش" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد وأحمد ربيع وأحمد شريف وناصر منسي وسيف الجزيري.


جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، ليكون الفارس الأبيض بحاجة للفوز بفارق هدفين دون استقبال أي أهداف لحسم اللقب لصالحه.

