اللواء نصر سالم: مشاهد الصاعقة مقصودة ويجب إظهار القوة للعدو

كتب : داليا الظنيني

09:51 م 16/05/2026

اللواء نصر سالم

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن مشاهد قوات الصاعقة في مدينة العبور لا يمكن أن تكون غير مقصودة، ويجب إظهار القوة للعدو كي يرهب.

وأوضح سالم خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى على "صدى البلد"، أن كل واحد من أبطال الصاعقة مشروع شهيد، وإسرائيل مثل الميكروب المتخفي داخل جسم المنطقة.

وأشار إلى أن الناس ليست سايبانا حباً فينا، لولا أنهم يعرفون قدراتنا وقواتنا على الرد ما تركوا لنا حالاً.

ولفت إلى أن "متقوليش سلام ولا غيره، إسرائيل متعرفش غير لغة القوة، وأي جيش قدامه طريقين: الحرب المكلفة حتى مع النصر، أو الردع بالمنع".

وأكد أن الطريق الثاني حسب العلم الحديث يعني امتلاك قدرات لا تقل عن العدو أو أكثر منه لمنعه من التعدي علينا.

وشدد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق على أن القوات المسلحة تقوم على ثلاثة عناصر: جندي وسلاح وقائد لديه حنكة وإدارة، وفرحة المواطنين بالصاعقة رسالة دعم معنوي.

