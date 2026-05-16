أصيب شاب في العقد الثالث من العمر، اليوم السبت، بطعنة نافذة في الرقبة، إثر اعتداء جاره عليه بسلاح أبيض أثناء استقلالهما قطار المناشي بين محطتي واقد وكفر بولين بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، قبل أن يقفز المتهم من القطار أثناء سيره محاولًا الهروب.

إخطار الأجهزة الأمنية بالحادث

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد باستقبال المستشفى العام لشاب مصاب بطعنة نافذة في الرقبة، وجرى نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي لخطورة حالته.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات الأولية، بإشراف اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، عن حدوث مشادة بين المجني عليه والمتهم، تطورت إلى اعتداء الأخير عليه بسلاح أبيض.

وأضافت التحريات أن المتهم، "أ. م"، 25 عامًا، استل سلاحًا أبيض كان بحوزته، وسدد طعنة نافذة للمجني عليه في الرقبة، ما أدى إلى سقوطه غارقًا في دمائه داخل عربة القطار، قبل أن يفر بالقفز من القطار أثناء سيره باتجاه الأراضي الزراعية المجاورة لشريط السكة الحديد.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، عقب تتبع خط سيره وتكثيف التحريات.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.