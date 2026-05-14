تحركان من معتمد جمال قبل إياب نهائي الكونفدرالية.. ما هما؟

كتب : نهي خورشيد

01:06 ص 14/05/2026
  • عرض 9 صورة
شدد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على لاعبيه بضرورة الالتزام بالهدوء والانضباط خلال المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

تعليمات خاصة من معتمد جمال قبل الإياب

وبحسب جمال الغندور فإن المدير الفني طالب لاعبي الزمالك بعدم الاعتراض على قرارات طاقم التحكيم والتركيز الكامل داخل أرض الملعب، مع ضرورة التحلي بالصبر وعدم التسرع في إنهاء الهجمات أو البحث عن التسجيل المبكر، لتجنب أي ضغوط نفسية تؤثر على الأداء في مثل هذه المباريات الحاسمة.

وأضاف الغندور أن معتمد جمال شدد أيضاً على أهمية استغلال عاملي الأرض والجمهور بشكل إيجابي، باعتبارهما عنصر دعم قوي للفريق مع الحذر من تحويل الحماس الجماهيري إلى ضغط سلبي قد ينعكس على اللاعبين داخل الملعب.

كواليس جلسة معتمد جمال مع حسام عبدالمجيد

وفي سياق متصل، أكد الغندور أن المدير الفني عقد جلسة خاصة مع المدافع حسام عبد المجيد من أجل دعمه نفسياً وفنياً في ظل الضغوط التي مر بها مؤخراً، خاصة بعد مباراة الذهاب أمام اتحاد العاصمة.

وأشار الغندور إلى أن الهدف من الجلسة هو رفع معنويات اللاعب وتجهيزه بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

