الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

اتحاد العاصمة

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

0 0
17:00

مانشستر سيتي

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

3 1
16:30

كولن

أول مصري في التاريخ.. معتمد جمال على موعد مع إنجاز استثنائي

كتب : هند عواد

03:18 م 16/05/2026
    معتمد جمال (1)
    معتمد جمال
    معتمد جمال

أصبح معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، قريبا من تحقيق إنجازا تاريخيا في الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في التاسعة مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

معتمد جمال على موعد مع التاريخ

في حالة تتويج الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم، سيصبح معتمد جمال أول مدرب مصري يحقق هذا اللقب.

وحصدت الأندية المصرية 3 نسخ من الكونفدرالية الأفريقية، عندما فاز الأهلي بنسخة 2014، وفاز المالك بنسختي 2019 و2024.

وخلال الـ3 نسخ السابقة كان المدرب أجنبي، فدرب الأهلي الإسباني خوان كارلوس جاريدو، فيما حصد الثنائي السويسري كريستيان جروس والبرتغالي جوزيه جوميز، لقبي الزمالك.

سامي الشيشيني لمصراوي: الزمالك اتخطف في الذهاب.. وفرصته في التتويج كبيرة

في ذكري الـ6ـ1.. رضا شحاتة يكشف لمصراوي سر غضب جوزيه وقصة الـ5 ساعات معاناة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

معتمد جمال الزمالك اتحاد العاصمة الجزائري الكونفدرالية الأفريقية

شاهدة على أعظم اكتشاف بالتاريخ.. قصة "السدة المختومة" لمقبرة توت عنخ آمون
سي إن إن: تعثر مفاوضات إيران يضع ترامب أمام خيارات صعبة
المصري الوحيد.. إنجاز تاريخي ينتظر الونش مع الزمالك
مبلغ ضخم بالدولار.. محمد دياب يعلن ميزانية فيلم أسد بطولة محمد رمضان
السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية