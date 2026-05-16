أول مصري في التاريخ.. معتمد جمال على موعد مع إنجاز استثنائي

أصبح معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، قريبا من تحقيق إنجازا تاريخيا في الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في التاسعة مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

معتمد جمال على موعد مع التاريخ

في حالة تتويج الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم، سيصبح معتمد جمال أول مدرب مصري يحقق هذا اللقب.

وحصدت الأندية المصرية 3 نسخ من الكونفدرالية الأفريقية، عندما فاز الأهلي بنسخة 2014، وفاز المالك بنسختي 2019 و2024.

وخلال الـ3 نسخ السابقة كان المدرب أجنبي، فدرب الأهلي الإسباني خوان كارلوس جاريدو، فيما حصد الثنائي السويسري كريستيان جروس والبرتغالي جوزيه جوميز، لقبي الزمالك.

