قبل النهائي بساعة.. نجوم الزمالك يتفاعلون مع منشور محمد صلاح

عبر هشام يكن نجم الزمالك ومصر السابق ومدرب منتخب إريتريا الحالي، عن تفاؤله بفوز الزمالك علي اتحاد العاصمة اليوم السبت، في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك في التاسعة مساء مع اتحاد العاصمة الجزائري في اياب نهائي كأس الكونفدرالية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بخسارة الأبيض بهدف نظيف.

تصريحات هشام يكن عن مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

قال هشام يكن في تصريحات خاصة لمصراوي:" ان شاءالله نادي الزمالك سيفوز بالمباراة، ليس بمجمهودهم بل لأجل الجمهور الذي أخلص في تشجعيه لنادي الزمالك".

وتابع:"متفائل بفوز الزمالك وان شاءالله البطولة زملكاوية".

واختتم هشام يكن:" أتوقع أن ينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين دون رد أو بثلاثية".

تشكيل الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية الإفريقية

راسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد والسيد أسامة ومحمود حمدي " الونش" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد وأحمد ربيع وأحمد شريف وناصر منسي وسيف الجزيري.

