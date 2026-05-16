الصحة: 10 سيارات إسعاف عالية التجهيز لتأمين نهائي الكونفدرالية

كتب : أحمد جمعة

10:25 م 16/05/2026

هيئة الإسعاف المصرية

وضعت وزارة الصحة والسكان، خطة تأمين طبي شاملة ومتقدمة للمباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث تكفل هيئة الإسعاف المصرية تغطية إسعافية متكاملة بأعلى المعايير العالمية.

وقال الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية:

«نحرص على توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية في الأحداث الرياضية الكبرى، وهيئة الإسعاف جاهزة تمامًا لتأمين هذه المباراة النهائية بكفاءة واحترافية عالية».

‎وأضاف الدكتور عمرو رشيد، أن إجمالي القوة البشرية المشاركة يبلغ نحو 40 فردًا من الأطقم الإسعافية المدربة على أعلى مستوى، وأن الخطة تُنفذ وفق اشتراطات ومعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

تفاصيل خطة التأمين:

* نشر 10 مركبات إسعافية مجهزة كوحدات عناية مركزة متنقلة (Mobile ICU) موزعة كالتالي:

* مركبتان على أرضية الملعب (جانبي الملعب) للاستجابة الفورية لإصابات اللاعبين.

* خمس مركبات لتأمين مداخل الاستاد.

* ثلاث مركبات لتأمين محيط الاستاد ودعم عمليات الإخلاء الطبي.

* طاقمان من Basket Stretcher (نقالة السلة الإنقاذية) مخصصان لجانبي الملعب لكلا الفريقين، مزودان بأجهزة الإنعاش القلبي الرئوي (AED) والنقالات المتخصصة لإصابات الملاعب.

* فريقا Rescue Team (فريق الإنقاذ) لتأمين جماهير المدرجات والتعامل مع الحالات الطارئة في المناطق الجماهيرية.

‎وأكد رئيس الهيئة تنفيذ تدريبات مكثفة قبل المباراة لضمان جاهزية كاملة، مشددًا على التزام الهيئة بتقديم خدمات إسعافية سريعة واحترافية تليق بقيمة هذا الحدث الرياضي الكبير.

