علق الحكم الدولي السابق توفيق السيد، على ركلة الجزاء التي تم احتسابها لصالح نادي الزمالك مع بداية مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة، في نهائي كأس الكونفدرالية.

واحتسب الحكم بييير أتشو ركلة جزاء لصالح الفارس الأبيض، في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول للقاء، بعد التحام من لاعب اتحاد العاصمة مع آدم كايد مهاجم الأبيض.

تعليق حكم دولي سابق على ركلة جزاء الزمالك ضد اتحاد العاصمة بـ نهائي كأس الكونفدرالية

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "ركلة الجزاء التي تم احتسابها للزمالك صحيحة، هناك تهور من لاعب فريق اتحاد العاصمة ضد مهاجم الزمالك".

وأضاف: "هناك عرقلة واضحة من مدافع اتحاد العاصمة للاعب نادي الزمالك، مما أعاق وصوله للكرة، لذلك فإن قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء كان صحيحا".

ويلاقي نادي الزمالك حاليا نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة في الشوط الأول

وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة، انتهت لصالح الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجزائر بـ نهائي كأس الكونفدرالية

ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين في مباراة اليوم، لضمان حصد لقب النسخة الحالية من البطولة.

