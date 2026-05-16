مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

1 0
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري السعودي

الهلال

2 0
19:05

نادي نيوم

الدوري السعودي

أهلي جدة

3 0
21:00

الخلود

الدوري البرتغالي

إستوريل برايا

0 3
22:30

بنفيكا

جميع المباريات

إعلان

حكم دولي سابق يعلق على ركلة الجزاء المحتسبة للزمالك أمام اتحاد العاصمة

كتب : يوسف محمد

09:37 م 16/05/2026 تعديل في 10:00 م
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    جمهور الزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية (5)
  • عرض 25 صورة
    جمهور الزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية (4)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (1)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (4)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (6)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (5)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (2)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (7)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (8)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (9)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (3)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (10)
  • عرض 25 صورة
    جمهور الزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية (1)
  • عرض 25 صورة
    جمهور الزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية (2)
  • عرض 25 صورة
    نادي الزمالك (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    نادي الزمالك (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    نادي الزمالك (8) (1)
  • عرض 25 صورة
    نادي الزمالك (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    نادي الزمالك (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    نادي الزمالك (14) (1)
  • عرض 25 صورة
    نادي الزمالك (12) (1)
  • عرض 25 صورة
    نادي الزمالك (13) (1)
  • عرض 25 صورة
    نادي الزمالك (9) (1)
  • عرض 25 صورة
    نادي الزمالك (17) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الحكم الدولي السابق توفيق السيد، على ركلة الجزاء التي تم احتسابها لصالح نادي الزمالك مع بداية مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة، في نهائي كأس الكونفدرالية.

واحتسب الحكم بييير أتشو ركلة جزاء لصالح الفارس الأبيض، في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول للقاء، بعد التحام من لاعب اتحاد العاصمة مع آدم كايد مهاجم الأبيض.

تعليق حكم دولي سابق على ركلة جزاء الزمالك ضد اتحاد العاصمة بـ نهائي كأس الكونفدرالية

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "ركلة الجزاء التي تم احتسابها للزمالك صحيحة، هناك تهور من لاعب فريق اتحاد العاصمة ضد مهاجم الزمالك".

وأضاف: "هناك عرقلة واضحة من مدافع اتحاد العاصمة للاعب نادي الزمالك، مما أعاق وصوله للكرة، لذلك فإن قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء كان صحيحا".

ويلاقي نادي الزمالك حاليا نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة في الشوط الأول

وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة، انتهت لصالح الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجزائر بـ نهائي كأس الكونفدرالية

ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين في مباراة اليوم، لضمان حصد لقب النسخة الحالية من البطولة.

اقرأ أيضًا:

"بعد أنباء رحيله".. منشور غامض من إمام عاشور بشعار الأهلي

قبل النهائي بساعة.. نجوم الزمالك يتفاعلون مع منشور محمد صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أمام اتحاد العاصمة الزمالك واتحاد العاصمة نهائي كأس الكونفدرالية عدي الدباغ ركلة جزاء الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لأول مرة في الربيع الحرارة تتخطى حاجز الـ40 درجة.. الأرصاد تصدر تنويها
أخبار مصر

لأول مرة في الربيع الحرارة تتخطى حاجز الـ40 درجة.. الأرصاد تصدر تنويها
فيديو وصور-أغاني احتفت بالأهلي والزمالك في السينما والدراما التلفزيونية
زووم

فيديو وصور-أغاني احتفت بالأهلي والزمالك في السينما والدراما التلفزيونية
التعليم تكشف تفاصيل فيديو محاولة تعدي طالب على معلم داخل مدرسة فندقية
مدارس

التعليم تكشف تفاصيل فيديو محاولة تعدي طالب على معلم داخل مدرسة فندقية
الحكومة تكشف موعد انتهاء المرحلة الرابعة من تطوير وسط البلد
أخبار مصر

الحكومة تكشف موعد انتهاء المرحلة الرابعة من تطوير وسط البلد
أول صورة رومانسية.. أحمد الفيشاوي مع كاميلا فيونا بعد إعلان ارتباطهما
زووم

أول صورة رومانسية.. أحمد الفيشاوي مع كاميلا فيونا بعد إعلان ارتباطهما

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك 1- 0 اتحاد العاصمة.. إلى ركلات الترجيح
الزمالك ضد اتحاد العاصمة.. ماذا يحدث في ستاد القاهرة بـ نهائي الكونفدرالية؟ (تغطية خاصة)
مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في الكونفدرالية.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز باللقب وحظوظ اللاعبين
شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية