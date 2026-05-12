الدوري المصري

الجونة

0 1
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

فاركو

0 1
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

وادي دجلة

2 1
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

2 3
20:00

ليفانتي

الدوري السعودي

النصر

1 1
21:00

الهلال

كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل إياب نهائي الكونفدرالية

كتب : محمد عبد الهادي

11:10 م 12/05/2026
عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للقاء اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز في التدريبات، وبذل أقصى جهد، استعدادًا لموقعة الحسم أمام بطل الجزائر، وأكد على ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز في لقاء الإياب والتتويج بلقب كأس الكونفدرالية وإسعاد الجماهير.

وشرح معتمد جمال بعض الجوانب الفنية التي سيتم التدريب عليها خلال مران اليوم، ومنح اللاعبين تعليمات متعلقة بأدوارهم في الملعب.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس بعد العودة إلى القاهرة مساء الأحد عقب خوض لقاء الذهاب أمام بطل الجزائر.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك تعرض للخسارة بهدف دون رد أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.
ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

